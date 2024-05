Mercato : Théo Hernandez proche de rejoindre un grand d’Europe ?

L’international français Théo Hernandez, titulaire pendant le dernière Coupe du Monde, aurait donné son accord à un grand club européen. Au Milan AC depuis cinq ans, il devrait enfin changer d’air.

Théo Hernandez, une saison convaincante à l’AC Milan

L’été s’annonce très animé pour les bleus, et notamment pour Théo Hernandez. L’international français, pourtant sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les Rossoneri, aurait dit oui à un grand d’Europe. Reste à savoir lequel…

Selon le quotidien Mundo Deportivo, Théo Hernandez a impressionné à Milan. Cette saison en Lombardie, c’est 5 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues. De quoi attiré les plus grands clubs européens. Parmi eux, c’est le Bayern Munich qui serait tout proche de signer le latéral français, un an tout juste après avoir vendu son frère au PSG.

☑ Théo Hernandez et le Bayern Munich d'accord pour un transfert cet été ?https://t.co/xI6WqPG9fY — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 6, 2024

Au Bayern pour remplacer Alphonso Davies ?

Théo Hernandez aurait déjà dit oui aux Bavarois selon Mundo Deportivo. Il viendrait palier le départ d’Alphonso Davies, qui depuis des mois, est annoncé au Real Madrid.

Le Bayern Munich doit agir vite dans ce dossier car bon nombre de concurrents surveillent l’international français de 26 ans, qui brille par ses qualités offensives impressionnantes, mais aussi par ses progrès sur le plan défensif.