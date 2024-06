Mercato : Le Bayern Munich insiste pour Bruno Fernandes

Susceptible de quitter Manchester United, Bruno Fernandes fait partie des priorités du Bayern Munich sur ce mercato estival.

Le Bayern Munich négocie avec Bruno Fernandes

Le Bayern Munich, à la recherche d’un meneur de jeu, manifeste un vif intérêt pour Bruno Fernandes lors du prochain mercato estival. Selon O Jogo, le club allemand est en pourparlers avec Miguel Pinho, l’agent du milieu offensif de Manchester United, afin de concrétiser ce transfert cet été.

Le problème dans cette transaction selon The Sun, c’est que Bruno Fernandes est presque « intransférable » pour Manchester United. Erik Ten Hag compte grandement sur l’international portugais l’année prochaine, spécialement pour qu’il continue de mener le jeu des Red Devils.

Bruno Fernandes ouvre la porte à un départ

Bien que Bruno Fernandes ait récemment affirmé son engagement envers son club actuel, l’ancien joueur du Sporting Portugal ne serait pas opposé à un départ. Son salaire ou son temps de jeu à Manchester United ne sont pas un problème. Mais le meneur de jeu est en quête d’un club pouvant gagner des titres dans toutes les compétitions.

Et ce n’est pas vraiment la cas de Manchester United, même si les Red Devils viennent de gagner la FA Cup. Depuis une décennie, les pensionnaires d’Old Trafford n’ont plus gagné la Premier League et ils sont largement dominés par leur grand rival Manchester City. Seulement 8ème du championnat cette année, Fernandes a besoin de garanties sportives.