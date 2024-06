Mercato PSG : Après Kimmich, un autre cadeau tombe du Bayern

Après le milieu de terrain Joshua Kimmich, annoncé dans les plans du PSG, le Bayern Munich, en manque de liquidités, serait également prêt à se séparer d’un autre cadre visé par le club parisien.

Mercato PSG : Matthijs de Ligt mis en vente par le Bayern

C’est l’annonce choc du côté de la Bavière. Le Bayern Munich vient de mettre en vente Matthijs de Ligt, annoncé sur les tablettes du PSG cet été. Le club bavarois, à court de liquidités, serait contraint de vendre en masse des joueurs qui gardent une certaine valeur pour combler les soucis financiers.

Le Bayern Munich, bien décidé à le vendre, compte aussi économiser son énorme salaire de 700 000€ par mois. De Ligt conserve une très belle côte de 65 millions d’euros, mais le club bavarois devrait certainement accepter une somme inférieure à sa valeur marchande. Le Rekordmeister n’a jamais été convaincu par De Ligt, notamment à cause de son rendement sportif. Il n’est pas parvenu à devenir un titulaire indiscutable. De plus, ses nombreuses blessures ont été un frein dans son aventure bavaroise.

Selon SkySports Deutschland, le Bayern aurait déjà trouvé un accord avec Jonathan Tah pour un contrat jusqu’en 2029. Il ne reste plus qu’à convaincre le Bayer Leverkusen de le laisser partir. Le club bavarois travaille en parallèle sur un autre défenseur central, Levi Colwill. Ce dernier pourrait débarquer même si le dossier Tah est concluant, car les dirigeants souhaitent fournir un nouveau défenseur central gaucher à Vincent Kompany.

Opération liquidités pour le Bayern Munich

Les dirigeants du Bayern sont en mode dégraissage intensif. Depuis la fin de la saison et l’échec dans toutes les compétitions auxquelles ils ont participé, les dirigeants souhaitent se séparer d’énormément de cadres de l’effectif. D’une part pour gagner de l’argent grâce aux transferts et à l’économie des gros salaires, et d’autre part, car les joueurs ne sont pas jugés assez bons pour pouvoir performer sous la houlette de Vincent Kompany.

Au total, six membres de l’effectif sont mis en vente. Un mélange de cadres et de joueurs à forte valeur marchande. Noussair Mazraoui et Leon Goretzka avec une valeur de 30M€, Serge Gnabry pour 40M€, Joshua Kimmich et Kingsley Coman à 50M€, et enfin De Ligt à 65 millions d’euros.

Tous ne sont plus considérés au niveau pour jouer au Bayern Munich et possèdent une côte plutôt importante sur le marché. Reste maintenant à savoir si le PSG va profiter de cette occasion pour renforcer l’effectif de Luis Enrique.