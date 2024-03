Mercato PSG : Menacé au Bayern, Alphonso Davies a pris sa décision

Pressé par le Bayern Munich, Alphonso Davies, dont le contrat expire en juin 2025 et qui fait partie des plans du PSG, aurait pris une décision forte pour la suite de sa carrière.

Le clan Alphonso Davies répond cash au Bayern Munich

Arrivé en janvier 2019 en provenance de Vancouver contre un chèque de 14 millions d’euros, Alphonso Davies ne sera plus qu’à un an de la fin de son engagement en faveur du Bayern Munich. À quelques mois de l’ouverture du mercato estival, le défenseur de 23 ans est l’un des latéraux gauches les plus convoités en Europe.

Désireux de s’offrir les services d’un calibre à ce poste pour pallier la fragilité physique de Nuno Mendes, les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient noué le contact avec le clan de l’international canadien depuis des mois. Proche d’annoncer l’arrivée gratuite de Kylian Mbappé, le Real Madrid mènerait la danse dans la course à la signature d’Alphonso Davies.

Manchester City et d’autres formations de Premier League seraient aussi attentifs à la situation du protégé de Thomas Tuchel. De son côté, le Bayern Munich compte garder son joueur et lui demande même de préciser sa position dans les deux prochaines semaines sinon il sera mis sur le marché cet été. Un ultimatum très mal perçu dans le camp du natif de Buduburam.

« C’est injuste. À la fin de la saison, tout sera plus clair. Nous étions proches d’un accord il y a un an. Puis la direction du club a changé et nous n’avons plus rien entendu pendant sept mois. Pendant cette période, j’ai essayé de contacter le club. Maintenant, il est injuste de poser un ultimatum et d’avoir deux semaines pour décider parce que le club est sous pression.

C’est un contrat très important pour Alphonso et nous devons prendre une décision sans savoir qui sera l’entraîneur la saison prochaine ni comment sera l’équipe. C’est injuste », a déclaré Nedal Huosehm dans les colonnes du journal Bild. Et aux dernières nouvelles, Alphonso Davies aurait pris une décision radicale pour son avenir.

Alphonso Davies ne prolongera pas son contrat au Bayern Munich

Dans des propos accordés au journaliste Florian Plettenberg, le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, a répondu sèchement à la dernière sortie de l’agent d’Alphonso Davies.

« Nous ne sommes pas sous pression. Il existe une relation normale entre le joueur et le club. C’est tout à fait normal (…) À un moment de la vie, il faut dire oui ou non. Je ne peux pas attendre éternellement et dire que la décision tombera du ciel à un moment donné.

Par conséquent, il est tout à fait légitime que vous deviez prendre une décision à un moment donné, qu’il s’agisse d’Alphonso Davies ou d’un autre joueur », a lancé le dirigeant bavarois. Dans cette atmosphère, il parait désormais bien difficile de voir Alphonso Davies prolonger son bail avec le Rekordmeister.

En effet, selon les informations recueillies par Fabrizio Romano, le défenseur canadien n’a pas l’intention de prolonger l’aventure avec le Bayern Munich. « Et si rien ne change, un départ est acté pour cet été », assure le spécialiste mercato, qui ajoute que « le Real est prêt à ouvrir les négociations avec le Bayern avec une première offre. » Le Paris SG est donc prévenu.