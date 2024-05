L’AJ Auxerre domine la Ligue 2 et vise sa revanche L1

Un an après être descendu en Ligue 2, l’AJ Auxerre est premier du championnat et a 6 points d’avance sur son dauphin l’AS Saint-Étienne. Suite à sa victoire contre le Paris FC le week-end dernier, la montée a été acquise pour l’AJA.

L’AJ Auxerre, champion de Ligue 2

Après une victoire contre le Paris FC, les hommes de Christophe Pélissier ont désormais 6 points d’avance sur les Stéphanois, actuellement 2e, et sur le SCO Angers, avec une différence de buts de 20. À seulement deux journées de la fin du championnat de Ligue 2 et avec un écart de buts immense, la montée d’AJ Auxerre, déjà célébritée par les joueurs au vestiaire, n’est désormais plus qu’une formalité.

Désormais, il est question de rester premiers et donc d’afficher un bon résultat la semaine prochaine contre Amiens au stade de la Licorne. Un match nul ou mieux permettrait à Auxerre de monter en Ligue 1, mais aussi de devenir champion de la Ligue 2 pour la deuxième fois de son histoire.

🏆 Est-ce qu’on va rajouter une vitrine au musée ? 🤔#TeamAJA pic.twitter.com/WsOJBktonG — AJ Auxerre (@AJA) May 4, 2024

Une revanche à prendre sur les élities

En ayant terminé à la 17e place, les Auxerrois ont été relégués en Ligue 2 en raison de la réorganisation des clubs en Ligue 1, passant ainsi de 20 à 18 équipes. Cette réforme a coûté le maintien à l’AJA et les a donc amenés en Ligue 2. Ses joueurs ont une revanche à prendre contre la Ligue 1 puisqu’ils ont prouvé que leur place n’était nulle part ailleurs que dans ce championnat-là..

Son président Baptiste Malherbe, préfère évoquer la saison de son coach sans forcément parler de l’année prochaine. « Tout au long de la saison, il a fait un travail assez exceptionnel avec son staff, qui le suit depuis un moment. Ils ont beaucoup beaucoup travaillé pour arriver à ces performances là. »

Reste maintenant à chercher le titre de Ligue 2 pour donner le sourire aux supporters auxerrois.