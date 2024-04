Saint-Etienne se rapproche du leader Auxerre, Pelissier sous pression

Désormais deuxième de la Ligue 2, l’AS Saint-Etienne met la pression sur Auxerre, avant le match du leader à Dunkerque, ce lundi soir.

Saint-Etienne met une forte pression sur Auxerre

L’AS Saint-Etienne d’Olivier Dall’Oglio a réussi à déloger Angers de la 2e place du podium de la Ligue 2, samedi. Les Verts ont remporté leur match contre le SM Caen (1-0), tandis qu’Angers s’est incliné face au Paris FC dans la capitale (3-1). L’ASSE n’a plus qu’un point de moins qu’Auxerre, mais provisoirement. Le leader affronte Dunkerque (16e) en clôture de 35e journée du championnat, ce lundi au stade Marcel-Tribut (20h45). Une défaite de l’AJA (64 points) serait un coup terrible pour le club icaunais, dans la dernière ligne droite de la saison.

En plus de la pression de l’ASSE (63 points), Auxerre serait à la portée du SCO (61 points), l’actuel troisième. Ce qui augurerait d’une fin de saison assez stressante pour les Auxerrois, leaders depuis la 23e journée du championnat. Pour rappel, les Auxerrois avaient 6 points d’avance sur leur dauphin d’alors, Angers, et 7 points de plus que Saint-Etienne à l’issue de 32e journée. Ils ont vu leur avance fondre à la suite de leurs défaites à Quevilly (4-3) et à Rodez (2-0).

Pelissier ressasse les défaites de l’AJA à Quevilly et à Rodez

Avant cet autre déplacement à Dunkerque, Christophe Pelissier a exprimé une inquiétude. Il ne veut pas revivre le scénario vécu en Seine-Maritime et dans l’Aveyron. Lors de ces deux défaites, l’AJA n’avait pas évolué dans son registre habituel, selon l’explication de son entraineur. « Quand le collectif, qui veut aller chercher les choses, est tourné vers l’avant, les individualités ressortent. Ce n’était pas le cas à QRM, un non-match, et lors de la défaite logique à Rodez ».

D’après le technicien d’Auxerre, son équipe « est programmée pour attaquer et marquer des buts ». Le constat de ce dernier est donc clair : « Quand on sort du cadre, on voit bien que l’équipe est moins performante ». Face à Dunkerque, Christophe Pelissier a demandé à ses joueurs « de se lâcher surtout en attaque, leur gros point fort ». Pour rappel, l’AJA a la meilleure attaque de la Ligue 2, avec 63 buts inscrits en 34 journées.