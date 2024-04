Angers répond cash à Saint-Etienne pour la 2e place de Ligue 2

Angers SCO a répondu au message de l’AS Saint-Etienne, pour la deuxième place de Ligue 2. Et c’est de bonne guerre !

Saint-Etienne met une énorme pression sur Angers

L’AS Saint-Etienne est troisième de Ligue 2, à quatre journées de la fin du championnat. Elle est devancée par Angers, d’un seul point. Quant au leader Auxerre, il a 4 points d’avance sur les Verts. Saint-Etienne vise évidemment la 2e place finale. Elle veut déloger le SCO, afin de décrocher le billet pour la montée directe en Ligue 1. Avant la 35e journée prévue samedi, les Stéphanois ont mis un coup de pression sur les Angevins. « Ils ont compris qu’on ne lâcherait rien. C’est important d’envoyer ce message, de rester collé à eux », a déclaré Dylan Chambost.

« On est toujours à l’affût, on est toujours chasseur. Donc, on a nos cibles devant nous », a rappelé Olivier Dall’Oglio. Quant à Dylan Batubinsika, il garde un œil ouvert sur Auxerre et Angers. « On se concentre sur nous-mêmes, et on verra après ce que feront les autres ». En effet, l’ASSE veut voir ses deux concurrents trébucher, dans la course pour la montée directe dans l’élite. Ainsi, elle en profiterait pour finir à l’une des deux premières places de la Ligue 2.

Alexandre Dujeux répond : « On va se battre jusqu’à la dernière journée »

Mais les Angevins ne l’entendent pas de cette oreille-là. Il n’est pas question pour eux de lâcher le billet pour la montée directe, dans le dernier virage du sprint final. Alexandre Dujeux a répondu aux Verts, avec qui son équipe est dans un duel à distance. « Il faut que l’on prenne beaucoup de points dans le sprint final […]. On va se battre match après match jusqu’à la dernière journée. C’est le « money time », c’est là qu’il faut être costaud », a répondu l’entraineur du SCO.

Notons qu’Angers reste sur cinq matchs sans défaite, soit précisément 3 victoires et 2 nuls.

L’équipe d’Alexandre Dujeux s’accroche donc bien, malgré l’énorme pression de Saint-Étienne. Pour rappel, il reste 4 journées pour boucler le championnat. Saint-Etienne ouvrira la 35e journée, samedi (15h) face à Caen, puis Angers affrontera le Paris FC (19h). Qui de ces deux concurrents chutera à cette étape de la course ?