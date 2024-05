PSG-Dormund : Éventuelle élimination de Paris, Luis Enrique répond !

Demain mardi, l’affiche PSG-Dormund sera le principal évènement sportif. Même si le Paris Saint-Germain s’avance dans cette bataille pour arracher sa qualification, l’éventualité de son élimination par le Borussia Dortmund n’est pas à écarter. Sur ce point, Luis Enrique a une idée très claire de ce qui se passera après.

Battu 1-0 au match aller des demi-finales de Ligue des champions, le PSG va essayer de briller devant son public du Parc des Princes. Le club francilien devra battre son adversaire en inscrivant au minimum deux buts sans en encaisser. Si les deux parties venaient à faire match égal, c’est le club allemand qui rejoindrait le Real Madrid ou le Bayern Munich, vainqueur de l’autre demi-finale.

Pour ce match, Luis Enrique était en conférence de presse ce lundi. Entre autres sujets évoqués, la question de l’éventuelle élimination du Paris Saint-Germain d’un journaliste espagnol. La réponse de l’ancien coach du FC Barcelone a été amusante, mais efficace en termes de clarté.

À la question « voyez-vous une élimination comme un échec ? », Luis Enrique a répondu : « C’est une question très espagnole. Vous voyez toujours le négatif. La vie continue, il y aura du soleil et quand il y a du soleil à Paris, c’est toujours merveilleux. En tant que sportif, on applaudira l’adversaire même s’il ne le mérite pas. On le félicitera et le jour suivant, on sera absolument dégoûtés, mais on aura une fierté en disant : ‘Je me relève, on recommencera l’année prochaine. »

Luis Enrique en conférence de presse pour le match PSG-Dortmund.