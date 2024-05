Les dirigeants de l’OM travaillent à recruter un entraîneur italien pour remplacer Jean-Louis Gasset la saison prochaine. L’actuel coach de l’OM est sous contrat jusqu’au 30 juin. Ses faibles performances de ces derniers jours ne devraient pas plaider en faveur de la prolongation de sa mission sur le banc du club phocéen.

Mercato : Gasset bien sur le départ, l’OM s’active

La direction de l’OM cherche un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Arrivé sur le banc des Olympiens en février dernier en remplacement de Gennaro Gattuso, Jean Louis-Gasset n’est pas sûr de poursuivre l’aventure sur le banc de cette équipe. La raison, ses résultats ne satisfont pas la direction du club phocéen.

Les dirigeants marseillais explorent donc plusieurs pistes pour trouver leur futur entraîneur. Ces derniers jours, le technicien du RC Lens, Franck Haise a été cité pour un transfert vers l’OM. Le directeur sportif du club artésien, Arnaud Pouille a mis fin aux rumeurs en affirmant que Haise resterait en poste pour la saison 2024-2025.

Franck Haise lui-même a fermé définitivement la porte à un transfert à l’Olympique de Marseille cet été. « Je suis bien là. Je prépare depuis des semaines, des mois, le futur, l’avenir. J’ai des réunions chaque semaine », avait-il lancé aux journalistes avant d’ajouter : « Avec mon responsable de la performance, ma cellule recrutement, avec mon directeur général.»

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria et le directeur sportif du club, Medhi Benatia auraient également des vues sur le coach du LOSC, Paulo Fonseca. L’AC Milan menace l’OM sur ce dossier puisque ce club italien voudrait l’enrôler au mercato estival lorsqu’il sera libre de tout contrat. Ce dossier pourrait ne pas connaître de succès. La concurrence est rude pour la signature du Portugais.

🚨BREAKING : L'OM a pris contact avec Maurizio Sarri pour le poste d'entraîneur la saison prochaine ! @NicoSchira pic.twitter.com/8Ox8xr5EK0 — Massilia Zone (@MassiliaZone) May 6, 2024

Maurizio Sarri, nouvelle piste pour le banc de l’OM ?

Selon les informations de L’Équipe et du journaliste italien Nicolò Schira, le président de l’OM et le directeur sportif du club phocéen Medhi Benatia portent un intérêt à l’ancien entraîneur de la Lazio Rome, Maurizio Sarri. Ils auraient entamé des discussions avec l’Italien dans le but de le convaincre de rejoindre l’Olympique de Marseile.

Le coach italien avait déjà été courtisé par le club phocéen par le passé. Il pourrait cette fois accepter l’offre des Marseillais. Maurizio Sarri a le profil pour coacher une équipe comme l’OM. Il a l’expérience, la technique et assez de vécu pour s’adapter à l’ambiance d’un club volcanique comme celui de Frank McCourt. Il a notamment entraîné le SSC Naples, Chelsea FC, la Juventus Turin ou encore la Lazio Rome.