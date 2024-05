Coup de maître de Nasser Al-Khelaïfi : le PSG a l’arme secrète pour battre Dortmund

Le PSG affronte le Borussia Dortmund ce mardi soir dans le cadre des demi-finales retour de la Ligue des Champions. Le président du club, Nasser Al-Khelaïfi a révélé son plan pour vaincre Dortmund.

Nasser Al-Khelaïfi fait appel à un renfort

À quelques heures du choc entre le Borussia Dortmund et le PSG au Parc des Princes, le président du Paris SG, Nasser Al-Khelaïfi a révélé le porte-bonheur inattendu de l’équipe parisienne pour la demi-finale retour de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund.

Selon les informations de L’Equipe, l’ancien président de l’OM et actuel président de la LFP, Vincent Labrune a apporté de la chance aux Parisiens lors de ses présences à des matchs décisifs.

Al-Khelaïfi insiste alors pour que Labrune soit présent au Parc des Princes ce soir, afin d’apporter un soutien taille au champion de France en titre.

La présence du dirigeant français pourrait permettre aux Parisiens de reproduire l’exploit réalisé face au FC Barcelone en quarts de finale et filer en finale ce soir à l’issue du match.

🚨 OFFICIEL ! Le groupe du PSG pour la réception de Dortmund ce soir. ⚔️🔴🔵



Luis Enrique promet la victoire du PSG

En conférence de presse le lundi 6 mai 2024, Luis Enrique a indiqué que son équipe va livrer une performance de haut niveau devant les supporters au Parc des Princes. Il a assuré que le match sera intense.

« Ça va être comme à l’aller : un match disputé, un très haut niveau de jeu avec et sans ballon », a promis le coach parisien.

Le champion de France en titre compte maintenir une pression constante sur Dortmund pour les forcer à commettre des erreurs et encaisser des buts.

« L’objectif n’est pas de gagner avec deux buts, c’est de gagner. Si tu penses que tu dois marquer deux, buts, c’est lointain. On joue et on gagne. On peut marquer deux buts en trois minutes, mais tu peux aussi subir. Il faut jouer concentré à 100 % », a ajouté le technicien parisien.

Le vainqueur sera connu ce mardi soir.