PSG vs Dortmund : Une nouvelle décision du CUP tombe, Dortmund jubile

Le Collectif Ultras Paris (CUP) renonce au projet d’animation pyrotechnique avant le match entre le PSG et le Borussia Dortmund pour de raisons sécuritaires.

Le CUP annonce un grand soutien au PSG

Le Collectif Ultras Paris (CUP) a promis une ambiance inouïe au Parc des Prince ce mardi 7 mai 2024 pour le choc entre le PSG et le Borussia Dortmund à l’occasion du match retour des demi-finales de la Ligue des Champions.

Le CUP appelle à une forte mobilisation des supporters parisiens pour permettre à Kylian Mbappé et ses coéquipiers de trouver l’énergie nécessaire pour renverser la vapeur à domicile. « Notre ferveur et notre folie doivent se propager dans toute la ville jusque dans les travées du Parc des Princes », a écrit le CUP.

Malgré les possibles sanctions de l’UEFA pour l’usage excessif de fumigènes, le CUP reste déterminé à créer une atmosphère intimidante pour l’équipe adverse. Son objectif est de galvaniser les joueurs parisiens et de mettre la pression sur Dortmund dès l’avant-match jusqu’au coup de sifflet final.

« Notre soutien sera sans faille et notre stade de légende sera un volcan qui galvanisera nos joueurs et terrifiera notre adversaire du soir, de l’avant-match jusqu’au coup de sifflet final, et ceci quel qu’en soit le score », a conclu le CUP.

📣 "Il faut une ambiance spéciale"



🔵🔴 Avec l’espoir de renverser le Borussia et se hisser en finale, Romain Mabille, le président du Collectif Ultras Paris, réclame le soutien de tout le Parc des Princes.https://t.co/1W8pNQkJgJ — RMC Sport (@RMCsport) May 7, 2024

Le CUP vise une animation sans heurts

Mais le CUP revient sur sa décision à quelques heures du choc. Le Collectif Ultras Paris a abandonné l’idée d’une démonstration pyrotechnique près du Parc des Princes avant le match entre le PSG et le Borussia Dortmund. Il craint un débordement potentiel de l’animation.

La Préfecture de police de Paris a été informée du projet au départ et a donné son feu vert, mais le CUP a préféré jouer la prudence. Au lieu de cela, le groupe planifie un géant tifo au Parc des Princes ce mardi soir.