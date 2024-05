PSG-Toulouse FC : Luis Enrique veut faire payer les Violets

Le PSG a été éliminé de la Ligue des champions par le Borussia Dortmund. Luis Enrique compte bien faire payer la note de ce revers à Toulouse FC. En effet, les Violets sont attendus au Parc des Princes dimanche pour le 32e match de championnat du club parisien, qui a à coeur d’effacer face à ce modeste adversaire la frustration de ses supporters.

Le mot d’ordre du match PSG-Dortmund des demi-finales retour de la Ligue des champions était « on va gagner ». Malheureusement pour Luis Enrique, ses joueurs sont passés à travers du match, laissant de nouveau les Brussens leur assener un but assassin qui a scellé leur sort dans la compétition européenne. Oui, le Paris Saint-Germain a bien été éliminé de la compétition européenne, longtemps érigée en objectif principal de la saison.

Son entraîneur espagnol, Luis Enrique, s’est longuement exprimé sur ce revers arrivé malgré un fantastique soutien du public du Parc des Princes. Clairement désolé pour les siens, il compte relever la tête dimanche, dès 21h, lors du match des Parisiens face aux Violets. Dans l’esprit du technicien espagnol, c’est Toulouse FC qui va régler la note de cette déception.

Il l’a dit à demi-mot en affirmant : « Nos supporters ont également été extraordinaires et uniques. La synergie et le désir d’unité étaient palpables, et j’espère que cela se prolongera tout au long de la prochaine saison. Les supporters sont justes dans leurs évaluations, reconnaissant quand une équipe se donne à fond, défend ses couleurs et mouille le maillot. Nous avons fait notre part. Le football n’a pas été équitable avec nous ce soir, tout comme au match aller, mais il faut l’accepter. Je le répète, il est important de féliciter l’équipe qui disputera la finale et de surmonter ce moment difficile. Relevons la tête et préparons-nous pour le match contre Toulouse dimanche. »

Luis Enrique (entraîneur du PSG)