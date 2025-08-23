ASSE Mercato : Révélations de Horneland sur le recrutement

Évoquant la fin du mercato, l’entraîneur de l’ASSE a lâché des confidences sur le processus de recrutement. Il a également salué l’investissement de la Direction du club.

Recrutement : « Les choix sont collégiaux » selon Horneland

L’ASSE attend impatiemment la fin du mercato, car trois dossiers chauds pourraient connaître leur dénouement d’ici le 1er septembre. Il s’agit de Pierre Ekwah qui n’a toujours pas rejoint l’équipe stéphanoise, alors que Kilmer Sports Ventures a officialisé son transfert définitif. Mais aussi de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Ils sont très convoités et pourraient faire l’objet d’une offensive de leurs prétendants dans les derniers instants du mercato.

Pour l’instant, Erik Horneland croise les doigts pour conserver ces trois joueurs, notamment les deux derniers, qui ont été les plus décisifs de son équipe la saison dernière. « Nous allons tous dans la même direction : propriétaire du club, direction, Loïc Perrin (directeur sportif) et le staff technique. Les choix sont collégiaux et visent le mieux pour le club et les joueurs », a souligné l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne dans La Tribune Verte.

Mercato : Le coach de l’ASSE apprécie les investissements de KSV

Sept nouveaux joueurs ont renforcé l’équipe stéphanoise. Ce sont : Chico Lamba, Mahmoud Jaber, Lassana Traoré, Ebenezer Annan, Joao Ferreira, Strahinja Stojkovic et Joshua Duffus. Les dirigeants de KSV ont également assuré le transfert définitif de Maxime Bernauer, Irvin Cardona et Pierre Ekwah, en levant l’option d’achat assortie à leur prêt respectif.

Tous ces transferts réalisés par l’ASSE sont estimés à un montant de 25 millions d’euros par Transfermarkt. « Nous avons beaucoup investi pour réunir une équipe performante au quotidien. Elle apporte une réelle valeur ajoutée », se réjouit Eirik Horneland, dont le staff a également été renforcé cet été.