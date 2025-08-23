Mercato PSG: Donnarumma à Manchester, dénouement imminent

Célébré par le Parc des Princes en marge de la victoire face à Angers SCO, Gianluigi Donnarumma est désormais prêt à quitter le PSG pour une nouvelle aventure qui pourrait le conduire à Manchester. Son agent est à l’oeuvre dans ce sens. Explications.

Mercato PSG : Enzo Raiola accélère pour Donnarumma

Présent au Parc des Princes vendredi soir pour assister à la victoire de ses coéquipiers face à Angers SCO (1-0), en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1, Gianluigi Donnarumma en a profité pour faire ses adieux aux supporters du Paris Saint-Germain. Désormais, le portier de 26 ans va préparer ses valises pour quitter la capitale française en vue d’une nouvelle aventure chez un autre grand club européen.

Et les dernières nouvelles en rapport avec l’avenir de l’ancien joueur de l’AC Milan évoquent une arrivée prochaine de Donnarumma en Premier League. D’après le journal L’Équipe, les deux Manchester sont à ce jour les grands favoris pour attirer le futur ancien numéro 1 du PSG. Avec un André Onana blessé et qui n’a pas convaincu la saison dernière, Manchester United serait heureux d’accueillir Gianluigi Donnarumma.

D’ailleurs, certaines légendes du club comme Wayne Rooney poussent clairement pour le recrutement du dernier rempart de la Squadra Azzurra. Même son de cloche chez le voisin City. Alors que le Brésilien Ederson a déjà trouvé un accord contractuel avec Galatasaray pour un transfert cet été, Pep Guardiola fait de Donnarumma sa cible prioritaire pour occuper les cages des Skyblues cette saison.

D’après plusieurs sources, Manchester City et Gigio se sont déjà entendus pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2030, avec à la clé un salaire de plus de 12 millions d’euros par saison. Les dirigeants de City sont prêts à dégainer, mais refusent de s’aligner sur les exigences de Nasser Al-Khelaïfi qui réclame 50 millions d’euros pour la dernière année de contrat de Donnarumma.

De son côté, le club mancunien ne compte pas payer plus de 30 millions d’euros dans cette affaire. Pour tenter de débloquer la situation, Enzo Raiola a fait le déplacement en Angleterre. En effet, selon les informations du compte X Indykaila News proche d’un journaliste renommé présent sur place, l’agent de Donnarumma était à Manchester ce vendredi.

Le fils de feu Mino Raiola aurait repris les négociations avec la direction de Manchester City pour tenter de décanter la situation et permettre au partenaire de Marquinhos de rejoindre le collectif de Pep Guardiola. Surtout que face à l’intransigeance du Paris SG, City étudierait d’autres options, notamment la piste menant au Belge Senne Lammens, le gardien d’Antwerp. Affaire à suivre…