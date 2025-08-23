Mercato OM : Coup de froid pour une piste à 30 M€ !

Un défenseur français est annoncé à l’OM pendant ce mercato estival, mais le joueur est sur le point de filer en Allemagne. Un géant allemand veut damer le pion à Marseille.

Mercato : L’OM perd une cible prioritaire !

L’OM garde les yeux ouverts pour ne pas galérer cette saison. Après la défaite contre Rennes, Roberto De Zerbi cherche des solutions. Pablo Longoria et Medhi Benatia, eux, ciblent des pépites sur le marché pour renforcer l’effectif. La défense inquiète. Les failles sont visibles. Un nom revient sans cesse : Loïc Badé. Le défenseur du FC Séville est en pleine forme et montre de belles qualités en Liga.

Profil technique, relances propres, puissance dans les duels : il coche plusieurs cases. Marseille y pense sérieusement. Mais le temps joue contre le club. La fermeture du mercato approche, et il faut vit agir pour déloger le joueur. Selon Florian Plettenberg, le Français s’apprête à filer en Bundesliga. Le Bayer Leverkusen, prêt à mettre 30 millions d’euros, avance vite. Badé discute déjà des derniers détails avec les dirigeants allemands.

Tout semble écrit, et pourtant, rien n’est totalement bouclé. D’autres clubs restent à l’affût. Une bascule peut encore arriver. Marseille sait qu’il doit frapper fort, vite, pour espérer détourner la trajectoire du joueur. Une surprise reste possible, mais elle dépend désormais d’un coup d’accélérateur phocéen.