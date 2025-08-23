Mercato ASSE : Revirement inattendu pour un joueur décisif

La fin du mercato à l’ASSE s’annonce avec des surprises. Outre Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, le départ de Ben Old serait dans les tuyaux.

ASSE : Maçon, Batubinsika, Bouchouari, Stassin et Davitashvili sur le départ

Plusieurs mouvements pourraient se faire à l’ASSE, notamment dans le sens des départs, pendant les neuf derniers jours de mercato. Outre Yvann Maçon et Dylan Batubinsika, deux joueurs indésirables, Benjamin Bouchouari, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili pourraient quitter le club avant le 1er septembre 2025.

Si la Direction du club stéphanois reçoit des offres irrésistibles pour les deux derniers, elle serait contrainte de les transférer. En effet, les deux buteurs des Verts la saison dernière souhaitent quitter l’AS Saint-Etienne, depuis la relégation de l’équipe en Ligue 2. Mais KSV leur a fermé la porte de sortie.

Mercato : Surprise, l’ASSE envisage de prêter Ben Old

Revenu d’une longue et blessure contractée en octobre 2024, et décisif en ce début de saison, Ben Old serait aussi en instance de départ. Il serait victime de la forte concurrence due à l’arrivée de renforts offensifs cet été. Avec le recrutement de Joshua Duffus, qui s’est déjà montré décisif dès sa première apparition, l’AS Saint-Etienne dispose désormais de plusieurs options offensives. Et l’ailier néo-zélandais ne figure pas parmi les premiers choix du coach des Verts.

« Eirik Horneland, soucieux de résultats rapides, ne peut pas lui offrir le temps de jeu nécessaire… », selon Peuple-Vert. De ce fait, la direction envisage de lui trouver une porte de sortie en cette fin de mercato. L’option d’un prêt est privilégiée à en croire la source. Ben Old aurait même quelques courtisans. Son profil intéresserait un club belge évoluant en première division et trois clubs de Ligue 2, d’après le média spécialisé.

Ben Old confronté à une forte concurrence à Saint-Etienne

Pour se relancer après sa saison dernière tronquée, l’international Néo-Zélandais serait bien inspiré de rejoindre une équipe où il aurait du temps de jeu, que de subir la concurrence de Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili, Joshua Duffus, Augustine Boakye, Irvin Cardona ou encore du jeune Djylian N’Guessan.

Arrivé à l’ASSE en juillet 2024, Ben Old est sous contrat jusqu’en juin 2028 et est évalué à 7 M€. La saison dernière, il avait joué seulement 13 matchs en Ligue 1 à cause de sa grave blessure au genou et son opération. Ce début de saison, il est auteur d’un but et une passe décisive en deux journées de Ligue 2.