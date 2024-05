PSG : Ça chauffe entre Kylian Mbappé et Nasser al-Khelaïfi 

Daniel Riolo n’a pas été tendre avec Luis Enrique suite à l’élimination du PSG de la Ligue des champions. La relation tendue entre Kylian Mbappé et Nasser al-Khelaïfi a aussi fait l’objet d’une grosse révélation du journaliste.

Le PSG tombe, Riolo attaque Luis Enrique

La défaite en demi-finale retour de la Ligue des champions du PSG face au Borussia Dortmund secoue le vestiaire du club de la capitale. Certains vieux dossiers sont relancés. Le journaliste français, Daniel Riolo a réagi suite à ce nouveau revers et a lancé une nouvelle pique allucinante à Luis Enrique.

« Il a gourouté le cerveau de tout le monde. Il allait trouver la solution parce que c’est l’Évangile, parce qu’il descend sur Terre et il trouve des solutions. Mais Terzic, qui est le tocard du coin pour la plupart des gens, lui a donné deux leçons de football», laché dans une envolée colérique Daniel Riolo sur RMC Sport, avant d’ajouter : « Maintenant on a le génie, on va continuer deux ans avec lui, et toutes les semaines on aura Gifi des idées de génies. J’en ai marre. On lui a ciré le cul et les pompes à Luis Enrique tellement c’était un génie ».

Riolo n’est pas content de la défaite du club parisien et cela se traduit dans ses propos. Mais il ne s’est pas arrêté là, il s’est également prononcé sur l’avenir de l’attaquant Kylian Mbappé et sa relation avec le président du club, Nasser al-Khelaïfi.

Kylian Mbappé en froid avec Nasser al-Khelaïfi ?

Kylian Mbappé et Nasser al-Khelaïfi entretiendraient des relations tendues depuis l’annonce du départ de l’international français pour la fin de la saison. Le champion du monde 2018 a notifié à son président en personne qu’il va quitter le PSG. Cette décision crée des tensions entre les deux hommes. Lors de chaque sortie médiatique, le patron du du Paris SG esquive toutes questions concernant l’avenir de son ancien chouchou.

Après la qualification de Paris pour les quarts de finale contre le FC Barcelone, Nasser al-Khelaïfi a encore refusé de se prononcer sur le départ de l’attaquant tricolore. « Je ne parle seulement que du match, pas d’autre chose. Question suivante », a lâché le président de la principale écurie francilienne.

Daniel Riolo a confirmé le malaise entre Kylian Mbappé et Nasser al-Khelaïfi. Les deux amis sont devenus des chiens et chats. Ils ne se parlent pas. « Mbappé et le président ne s’adressent même plus la parole. Ce sont des étrangers. C’est censé être la star et c’est un étranger au club », a révélé Riolo sur RMC, pour justifier par un mauvais traitement qui lui serait appliqué les piètres performances de Kylian Mbappé face à Dortmund.