ASSE-Rodez : Super nouvelle pour Sissoko, le doute pour Larsonneur

À deux jours de la confrontation entre l’ASSE et Rodez, les inquiétudes pour Ibrahim Sissoko sont dissipées. Il est parti pour retrouver sa place de titulaire, contrairement à Gautier Larsonneur.

ASSE-Rodez : Un match décisif pour la montée directe

Rentrée de Guingamp avec le point du nul (2-2), l’ASSE doit encore batailler, lors des deux dernières journées de Ligue 2, afin de finir à la 2e place du podium, synonyme de montée directe en Ligue 1. À égalité de points avec Angers (3e), Saint-Etienne (2e) doit impérativement remporter ses matchs contre Rodez, puis Quevilly-Rouen, afin de terminer le championnat devant le SCO. Elle n’a donc pas droit à un autre faux pas, après celui contre l’En Avant.

Les supporters stéphanois ont décidé de jouer crânement leur partition lors du dernier match de leur équipe à domicile. Le stade Geoffroy-Guichard a donc fait le plein pour l’accueil de RAF, vendredi (20h45). Le record d’affluence dans le Chaudron, cette saison, devrait être battu lors de cette 37e journée de Ligue 2. Au grand bonheur de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio.

ASSE : Ibrahim Sissoko postule dans le onze contre Rodez

Le capitaine Anthony Briançon et ses coéquipiers ont effectué leur troisième et avant-dernier entraînement de la semaine, pour préparer le choc avec Rodez. L’ASSE pourra compter sur son meilleur buteur. Touché au mollet à Ajaccio, il y a près d’un mois, Ibrahim Sissoko est de retour. Il était très affuté selon lors de la sénce ouverte au public ce mercredi. Selon le quotidien Le Progrès, il n’a plus mal, vu ses sensations pendant l’entraînement du jour.

Le buteur malien s’est soumis sans problème aux exercices, notamment la série de frappes face au but, à en croire les informations du journal régional. Vu la forme d’Ibrahim Sissoko, la source assure qu’il postulera dans le groupe d’Oliver Dall’Oglio. Mieux, il devrait être titulaire dans l’équipe de Saint-Etienne, face aux Ruthénois.

Larsonneur de passage à l’entraînement, mais…

En revanche, Gautier Larsonneur ses dirige vers un forfait. D’après les informations du média, il a fait un tour à L’Etrat, en tenue, ce mercredi. Néanmoins, il n’a pas pris part à l’entrainement des gardiens de but. Rappelons que le staff médical de l’ASSE a décidé de ne prendre aucun risque avec le dernier rempart des Verts.

S’il n’est suffisamment remis jeudi, il sera déclaré forfait contre Rodez. Le retour de Gautier Larsonneur sera possible pour la 38e et dernière journée de la Ligue 2 ou éventuellement pour les play-off, si Saint-Etienne n’obtient pas la montée directe en Ligue 1.