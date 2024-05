L’ASSE proche de la montée, Olivier Dall’Oglio prévient Guingamp

Les Verts d’Olivier Dall’Oglio jouent à Guingamp samedi soir dans un autre duel décisif dans la course à la montée en Ligue 1. Avant l’opposition, l’entraîneur de l’ASSE donne déjà le ton.

Guingamp – ASSE : Olivier Dall’Oglio, la première place en ligne de mire

A trois journées de la fin de la saison en Ligue 2, l’ASSE est plus que jamais proche d’un retour en Ligue 1. Deuxièmes au classement, les hommes d’Olivier Dall’Oglio sont à quatre points du leader, l’AJ Auxerre et ne veulent surtout rien lâcher dans le dernier virage de la saison. Le match face à Guingamp est d’autant plus capital qu’il pourrait changer beaucoup de choses.

Olivier Dall’Oglio, l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne, a déjà commencé à préparer le terrain pour le prochain match contre Guingamp. En conférence de presse, il a annoncé l’absence de deux joueurs clés, Ibrahima Wadji et Ibrahim Sissoko, pour le déplacement à Guingamp ce week-end. Malgré ces absences, l’ASSE cherche à maintenir son avance sur Angers et à sécuriser une promotion directe en Ligue 1.

Maintenir la dynamique dans la course à la montée

Dall’Oglio a souligné l’importance de garder le contrôle de leur destin et de rester concentrés sur leurs propres matchs, indépendamment de la performance de leurs adversaires. Avec une série de sept victoires lors de leurs huit derniers matchs, l’ASSE aborde ce duel avec confiance, mais reste consciente de la menace que représente Guingamp, qui avait remporté le match aller.

« De toute façon, même quand il y aura moins d’enjeu pour notre adversaire, on restera Saint-Étienne et on voudra nous battre », a déclaré Olivier Dall’Oglio en conférence de presse, relayée par le site de l’AS Saint-Etienne. « C’est une équipe joueuse, dans la lignée de nos derniers adversaires », a-t-il poursuivi. Le match s’annonce donc comme un moment crucial pour l’ASSE dans sa quête de montée, et Dall’Oglio semble déterminé à mener son équipe à la victoire malgré les obstacles.