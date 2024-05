PSG Mercato : 5 recrues, dont 2 défenseurs annoncés !

Le mercato du PSG débute avec son élimination de la Ligue des champions alors même que la saison n’est pas encore terminée. RMC Sport, fait état de tractations engagées par le club de la capitale pour renforcer ses rangs au plus vite afin de prendre de vitesse la concurrence.

Mercato PSG : 5 nouvelles têtes annoncées au Paris SG

La soirée de mardi a été une vraie douche froide pour le PSG. Alors que le monde du foot français imaginait le club de la capitale jouer la finale de la Ligue des champions face au gagnant du choc Real Madrid – Bayern Munich, le Borussia Dortmund a déjoué tous les pronostics en évinçant l’écurie de la Francilienne de la prestigieuse compétition.

Forcément, ce revers surréaliste change les plans du Paris Saint-Germain, du moins il l’incite à vite régler ses dossiers chauds du mercato devant lui permettre de préparer de bonnes conditions la saison prochaine. On sait le départ de Kylian Mbappé inévitable. Le PSG prévoit donc de recruter un à deux attaquants de haut niveau pour le remplacer. Même si aucun nom ne s’affiche pour l’instant avec certitude sur les tablettes des dirigeants parisiens, peu de doutes subsistent sur l’intention de Nasser Al-Khelaïfi et Louis Campos de réaliser de beaux transferts cet été en attaque.

Déjà un concurrent pour Lucas Hernandez au Paris Saint-Germain

À en croire RMC Sport, l’attaque ne sera pas le seul chantier du PSG cet été. L’équipe appartenant à QSI devrait aussi recruter deux défenseurs, surtout après la blessure de Lucas Hernandez. On imagine que l’autre défenseur envisagé sera plus une solution à la longue absence de Presnel Kimpembe, qui n’a disputé aucun match et donc sur le cas de qui il n’existe aucune certitude.

Outre ces deux défenseurs qui font déjà office de postes prioritaires à combler, le Paris SG envisagerait aussi d’engager un autre joueur, sans doute un milieu de terrain. Une choses est certaines, le club parisien va faire le plein de recrus à différents postes. Le média sportif assure que les différentes pistes prioritaires de Luis Campos ont dors et déjà été activées.