Mercato PSG : Grosse révélation sur la succession de Kylian Mbappé

Le gros chantier du PSG cet été reste la succession de Kylian Mbappé. Nasser Al Khelaïfi et Luis Campos y travaillent avec deux profilés identifiés en remplacement du Bondynois.

Mercato PSG : L’après Mbappé, le gros casse-tête de Nasser Al Khelaïfi

Le départ de Kylian Mbappé du PSG représente un véritable défi pour le club, qui doit désormais planifier l’avenir sans sa star. Le club de la capitale envisage désormais de construire une équipe plus jeune et de s’éloigner du plan « Galacticos », qui a également vu les départs de Lionel Messi et Neymar depuis la fin de la dernière saison.

Le club se concentre sur l’adoption d’une stratégie basée sur le collectif et la jeunesse, avec des joueurs comme Warren Zaïre-Emery et Xavi Simons, actuellement prêté au RB Leipzig, qui pourraient jouer un rôle plus central dans l’équipe.

En outre, le PSG s’attend à économiser 200 millions d’euros par saison avec le départ de Mbappé, ce qui pourrait permettre de recruter de nouveaux talents.

Deux profils identifiés pour l’après Mbappé

C’est la nouvelle du jour déclenchée par Le Parisien. Selon le quotidien régional, le PSG a fait de Victor Osimhen et Viktor Gyökeres ses priorités pour renforcer l’attaque après le départ de Mbappé cet été. Osimhen est connu pour sa rapidité et son efficacité devant le but, et il a une clause libératoire estimée à 130 millions d’euros.

D’autre part, Gyökeres a réalisé une saison exceptionnelle avec le Sporting Lisbonne, étant décisif plus d’une fois par match en moyenne, avec une valeur estimée à environ 100 millions d’euros. Cependant, entre l’attaquant nigérian et son homologue suédois, Paris devra faire un choix pour son attaque. Dans le même temps, le recrutement d’un ailier est annoncé comme une autre priorité pour les Qataris.

L’option de l’ailier conduit à faire revenir Xavi Simons, même si le Néerlandais souhaiterait rester encore au RB Leipzig. L’autre piste qui intéresse le PSG et qui semble bien inaccessible, c’est bien Lamine Yamal. Le jeune attaquant du FC Barcelone n’est pas transférable et le club catalan n’a pas non plus l’intention d’ouvrir une quelconque négociation pour celui qui est sous contrat jusqu’en 2027.