Mercato OL : John Textor en pince pour les pépites turques

Après l’excellente saison que fait l’OL en Ligue 1, John Textor est prêt à réaliser un autre mercato intéressant avec Berat Özdemir pour renforcer le groupe afin de jouer les premiers rôles la saison prochaine.

Mercato OL : John Textor veut Berat Özdemir

Berat Özdemir est un milieu défensif turc de 25 ans, actuellement prêté par Al-Ettifaq à Trabzonspor. Il a fait 13 apparitions cette saison et a une valeur marchande estimée à environ 6 millions d’euros. Özdemir a réalisé une saison pleine en Süper Lig turque, avec des performances qui attirent l’attention de plusieurs clubs européens.

Il a démontré sa capacité à être un pivot défensif solide et un contributeur régulier dans le jeu de son équipe. L’OM cherche à renforcer son milieu de terrain et Özdemir serait sur la liste de cibles potentielles de John Textor pour la prochaine saison, selon le compte X ScouTurk. Le club marseillais envisage de construire une équipe compétitive pour la Ligue 1 et les compétitions européennes.

L’OL n’est pas seul sur le dossier

l est rapporté que l’OM n’est pas seul dans la course pour Özdemir. Galatasaray serait également intéressé par le joueur, ce qui pourrait créer une compétition pour sa signature. La cible de John Textor est sous contrat avec les Saoudiens de Al-Ettifaq mais en prêt à Trabzonspor.

Avec l’approche de la fin de saison, l’OM et d’autres clubs vont intensifier leurs efforts pour sécuriser leurs cibles de transfert. Berat Özdemir, avec son expérience et ses compétences, est clairement un joueur qui pourrait apporter beaucoup à l’équipe qui réussira à l’attirer.