Mercato RC Lens : Une pépite de Bundesliga pour Patrick Vieira ?

Patrick Vieira a réussi le pari de maintenir le RC Strasbourg en Ligue 1 pour la saison prochaine, ceci en dépit d’une saison compliquée. Pour la saison prochaine, le technicien français pourrait enregistrer une pépite de la Bundesliga dans son groupe.

RC Strasbourg : Le soulagement au bout de la galère pour Patrick Vieira

Les Alsaciens ont vécu toutes les émotions cette saison en Ligue 1. Passé près de la relégation, le RC Strasbourg peut désormais se frotter les mains puisque Patrick Vieira a réussi le plus important de la saison. Il s’agit de réussir à maintenir les Bleu et Blanc das l’élite en dépit d’une saison presque pourrie.

Le RC Strasbourg a pu se maintenir grâce à un avantage de 7 points sur le 16ème, le FC Metz, après une défaite contre Le Havre (3-1) et un faux-pas de Metz contre Rennes. Cette performance des Rennais de Julien Stéphan permet aux Strasbourgeois de préparer sereinement la prochaine saison en Ligue 1, marquant ainsi leur huitième saison consécutive dans l’élite du football français.

Patrick Vieira fera son marché en Allemagne

Avec un duel de bas de tableau à livrer contre le FC Metz et un choc à disputer face à l’Olympique Lyonnais, le club alsacien entend bien terminer sa saison sur une note positive. Mais déjà, la tête de Patrick Vieira et du staff technique est déjà tournée vers le marché des transferts avec un objectif visé en Allemagne, Noah Mbamba, selon Jeunes Footeux.

Il s’agit d’un jeune milieu défensif belge de 19 ans évoluant au Bayer Leverkusen. Il a rejoint le club allemand en janvier 2023 et est sous contrat jusqu’en juin 2028. Depuis son arrivée à Leverkusen, Mbamba a participé à 6 rencontres toutes compétitions confondues lors de la saison 2023/2024, marquant 1 but et délivrant 2 passes décisives. Sa valeur marchande est estimée à 3 millions d’euros.

Vieira, qui cherche à renforcer son milieu de terrain pour la prochaine saison, aurait des vues sur Mbamba. Le club français serait prêt à investir dans le potentiel du jeune joueur pour bâtir une équipe compétitive en Ligue 1. Il est à noter que Mbamba attire l’intérêt de plusieurs clubs européens, ce qui pourrait compliquer les négociations pour Strasbourg.