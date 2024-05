Stade Brestois vs Stade de Reims : Un match décisif pour Eric Roy

À l’occasion de la 33e journée du championnat, le Stade Brestois reçoit Reims au stade Francis Le Blé. Actuellement troisième de Ligue 1, le club breton est dans sa dernière ligne droite pour se qualifier en Ligue des champions.

Brest : Lees-Melou et Del Castillo absents

Pour l’avant-dernière rencontre du championnat, les hommes d’Eric Roy vont devoir affronter les Rémois sans leur pièce maîtresse au milieu de terrain. Sorti à la 28e minute lors du match contre Nantes, Pierre Lees-Melou s’est fracturé le péroné, ce qui signifie donc la fin de saison pour lui et un retour l’année prochaine.

Eric Roy s’est exprimé sur son possible retour sous le maillot brestois. « Ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Sa saison est largement terminée. En espérant qu’il puisse reprendre dès la reprise, ce qui n’est pas une certitude. » Opéré cette semaine, le milieu de 30 ans ne sera pas sur les terrains pendant un bon moment.

𝗝-𝟭 𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁 𝗕𝗿𝗲𝘀𝘁-𝗥𝗲𝗶𝗺𝘀 👊

Voici les 1⃣9⃣ joueurs convoqués par Éric Roy pour affronter le Stade de Reims ce vendredi à 21h. #SB29SDR pic.twitter.com/EZKxLrXwpm — Stade Brestois 29 (@SB29) May 9, 2024

Reims : Samba Diawara aux commandes

Alors que Will Still a été écarté, c’est désormais son adjoint, Samba Diawara, qui assure l’intérim en tant que coach de Reims. Pour son premier match, il a constitué un groupe de 22 joueurs, malgré l’absence de quatre d’entre eux.

Avec des blessures à tous les postes, l’équipe de Reims sera grandement affaiblie pour affronter les hommes d’Eric Roy. Thibaut de Smet est suspendu, Mohamed Daramy est blessé au genou, Okumu à la cheville et Valentin Atangana aux ischio-jambiers. Cela représente une réelle difficulté pour Samba Diawara, qui s’est exprimé sur les prochains matchs et la forme des Rémois.

« On doit se remobiliser très vite et faire en sorte que les joueurs soient motivés pour inverser cette tendance négative. Il y a un manque de confiance, on doit se concentrer sur ce qu’on sait faire et retrouver le petit supplément d’âme pour avoir à nouveau du répondant. »