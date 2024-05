Les dirigeants du Stade de Reims n’ont pas perdu temps avant de désigner le nouvel entraîneur du club après le départ du tacticien anglais Will Still.

Will Still s’en va, son remplaçant connu

La direction du Stade de Remis a limogé Will Still le jeudi 2 mai 2024. Dans un communiqué, le club a annoncé le divorce. « Suite à une réunion tenue ce matin entre le Président Jean-Pierre Caillot, le Directeur Général Mathieu Lacour et l’entraineur principal Will Still, il a été convenu d’un commun accord que les deux parties ne continueraient pas l’aventure sportive ensemble la saison prochaine », a écrit Reims.

La décision a pris effet immédiatement. Will Still et son adjoint se sont retirés du banc du club en même temps. « Au vu de cette décision et afin de permettre au Stade de Reims de se projeter sereinement vers le prochain exercice, il a également été décidé que Will Still ainsi que son adjoint Nicolas Still se mettraient en retrait de leurs fonctions respectives dès aujourd’hui », indique le communiqué.

La direction du Stade de Reims a décidé de se séparer de Still à cause des mauvais résultats du club. Les Rémois occupent la 11e place au classement avec 40 points.

Les Champenois restent sur cinq matchs sans victoire, dont trois défaites consécutives. La lourde défaite (4-1) contre la lanterne rouge de la Ligue 1, le Clermont Foot pour le compte de la 31e journée, a provoqué la colère des dirigeants du club.

Samba Diawara prend les rênes du Stade de Reims

Très vite, les Champenois ont officialisé l’arrivée d’un technicien intérimaire pour diriger les trois derniers matchs du club en championnat de France.

Les dirigeants rémois ont porté leur choix sur le coach malien Samba Diawara comme nouveau maître du banc de l’équipe. Le Malien a d’expérience. Il a occupé le poste d’adjoint des entraîneurs principaux en Belgique au sein de l’Union Saint-Gilloise, du Sporting de Charleroi et d’Anderlecht. Il a rejoint le staff technique de Will Still en novembre 2022.