Stade Rennais – RC Lens : Un gros défi pour le SRFC

Un gros défi attend le Stade Rennais ce dimanche face au RC Lens, un adversaire que le SRFC n’a plus réussi à battre depuis 2015.

Stade Rennais : le club doit battre sa bête noire

Pour espérer accrocher une qualification en Coupe d’Europe à l’issue de cette saison, le Stade Rennais devra impérativement battre le RC Lens, dimanche à 21 heures. Une tâche qui s’annonce très compliquée.

Les Bretons n’ont jamais réussi à s’imposer face aux Sang et Or depuis la remontée en Ligue 1 du club artésien en 2020. La dernière victoire des hommes de Julien Stéphan sur les Lensois en championnat remonte en effet au 28 février 2015. A l’époque, c’est Abdoulaye Doucouré qui avait inscrit le seul but du match (1-0).

Interrogé par Ouest-France à ce sujet, Benjamin Bourigeaud s’est penché sur le sujet : « C’est ce qu’on utilise depuis le début de semaine. Je pense que c’est un objectif collectif d’avoir cet orgueil de se dire que, depuis que Lens est remonté en Ligue 1, on les a jamais battus. »

Lens invaincu depuis 7 matchs face à Rennes

Avec 7 matchs et 9 ans sans victoire pour les Rennais contre le RC Lens, la mission Europe semble très difficile pour le SRFC. Les hommes de Julien Stéphan alternent le bon et le moins bon dans cette fin de saison, avec 2 victoires et 4 défaites sur les 6 derniers matchs.

Face à Lens, les Rennais n’ont pourtant pas le droit à l’erreur. Avant la rencontre, les Rouge et Noir sont à 4 points de leur adversaire et à 2 de l’Olympique Lyonnais, 7ème. Sans compter que l’OM a un match en retard et pourrait dépasser Rennes.

Les Lensois restent tout de même sur 3 défaites de rang à l’extérieur en Ligue 1. Un motif d’espoir pour le Stade Rennais, qui doivent impérativement gagner leurs deux derniers matchs de championnat (face à Lens puis à Reims), et espérer des faux-pas de leurs concurrents pour finir européens.