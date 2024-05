OGC Nice – Le Havre : Une finale pour les deux équipes

A l’occasion de la 33e journée de Ligue 1, une rencontre plus que cruciale se joue entre Nice et Le Havre. Avec des niçois qui sont prêts à tout pour jouer l’Europe et des havrais qui ont leurs maintiens entres les mains, ce match risque d’être explosif.

Nice veut l’Europa

Actuellement 5e du championnat, les hommes de Farioli sont déterminés à consolider cette place pour jouer en Europe. Avec le RC Lens et Lyon derrière, les Niçois n’ont pas le droit à l’erreur. Considéré comme une finale par Francesco Farioli, le match de ce vendredi est le plus important pour Nice.

Ayant pour objectif initial de finir dans le top 6, Nice avait bien démarré la saison en étant pendant un certain temps le dauphin du Paris Saint-Germain, champion cette année-là. Cependant, cette bonne dynamique a été perturbée par les défaites contre Toulouse, Nantes ou encore Montpellier. Tous ces points perdus placent désormais les Niçois dans une position peu confortable.

Pour ce match contre Le Havre, Francesco Farioli devra composer sans deux joueurs, actuellement forfaits pour blessure. Il s’agit de Sofiane Diop et Valentin Rosier, qui ne pourront pas participer à ce sprint final dans la course pour l’Europe

🔴⚫️ Le groupe retenu pour la rencontre capitale face au @HAC_Foot



Le Havre à quelques points du maintien

Le Havre peut se maintenir ce week-end. En étant 15e du championnat, les hommes de Luka Elsner sont proches de se maintenir en cas d’un résultat positif et que Metz perd pour son match contre Strasbourg.

Pour son match contre les Aiglons, les Havrais devront composer sans deux joueurs, mais devraient compter sur le retour de quelques-uns. Mohamed Bayo ainsi que Andy Logbo sont forfait pour blessure. En revanche, Loïc Négo et Arouna Sanganté, qui étaient suspendus lors de leur dernier match et leur victoire contre Strasbourg, sont de retour dans le groupe.