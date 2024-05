OL : Pierre Sage garde le mystère avant d’affronter Clermont

De passage en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur de l’OL, Pierre Sage, a évoqué le match de la 33e journée de Ligue 1 contre le Clermont Foot, dimanche soir.

Pierre Sage évasif sur les potentiels suspendus

L’OL va jouer très gros sur la pelouse de Clermont dimanche soir (21 heures). Les Lyonnais doivent dans un premier temps gagner la rencontre pour s’accrocher à leur rêve européen. Mais surtout, six joueurs sont sous la menace d’une suspension pour la finale de la Coupe de France contre le PSG.

Face à cette situation, Pierre Sage s’est exprimé en conférence de presse : « On a échangé avec les joueurs. Et on a eu des discussions franches et sans pression, de manière à voir l’état d’esprit qui se dégage. On a une stratégie qui va être adoptée que je ne peux pas vous dévoiler. Mais le décision est arrêtée« .

Alexandre Lacazette au premier plan

Cinq des six joueurs concernés sont tous des titulaires habituels de l’OL (Tolisso, Benrahma, Nuamah, Tagliafico et Maitland-Niles), mais la plus grosse perte en cas de carton jaune serait sans aucun doute celle du capitaine, Alexandre Lacazette. Le numéro 10 de l’OL a inscrit 17 buts cette saison en Ligue 1, et se passer de lui sera difficile.

Alexandre Lacazette aura-t-il un traitement particulier par rapport aux autres joueurs ? Pierre Sage n’a pas validé ce raisonnement : « Ce serait manquer de respect aux autres« . Le technicien lyonnais a tout de même reconnu que faire jouer les joueurs concernés serait un risque : « C’est un risque, plus que s’ils ne jouent pas, étant donné que nos adversaires sont au courant« .