OL : un véritable joyau parmi l’effectif lyonnais

L’OL dispose de nombreux joueurs talentueux dans son effectif et Malick Fofana ne fait pas exception. Le Belge a affolé les compteurs en 2024, ce qui n’a pas manqué de fixer les projecteurs sur le club thodanien.

OL : Malick Fofana sur le podium des buteurs U19

Si Lyon a réussi une aussi belle fin de saison, il doit en partie au jeune Malick Fofana. Buteur lors de plusieurs matchs très importants de la saison (Nantes, Monaco, Lille), la pépite belge a affolé les compteurs dès son arrivée à Lyon au mercato de janvier dernier.

Il s’est si rapidement intégré qu’il fait partie des trois meilleurs buteurs parmi les U19 européens. Avec 4 buts en 21 apparitions, l’ancien sociétaire de la Gantoise arrive ex aequo avec Mathys Tel. Les deux attaquants sont juste derrière d’autres grands talents, Kobbie Mainoo (Manchester United) et Arda Güler (Real Madrid)

Une belle précision devant le but

Les statistiques du lyonnais sont impressionnantes d’autant plus qu’il n’a débuté que 6 matchs avec l’Olympique Lyonnais. Par sa qualité de percussion, l’ailier de 19 ans a donné le tournis aux défenseurs. C’est également lui qui a obtenu le penalty de la victoire lors du dernier match de la saison face à Strasbourg (2-1).

La réussite de Malick Fofana n’est pas très étonnante au vu de son adresse devant les buts. Il a en effet cadré 9 de ses 14 tirs cette saison et sait se créer des occasions malgré le peu de minutes qui lui sont accordées à chaque match.

Malgré son jeune âge, le Belge a pris confiance au fil des apparitions et donne d’office rendez-vous aux fans lyonnais pour la saison prochaine. Il pourra certainement prétendre à un rôle encore plus important avec plus de présence dans le onze de départ de Pierre Sage.