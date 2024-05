Mercato-choc : Un cadre du Stade Brestois en route pour le PSG ?

Avec le départ désormais officiel de Kylian Mbappé, le grand chantier qui attend Luis Campos cet été sera de doter le PSG d’une équipe compétitive la saison prochaine. Un cadre du Stade Brestois pourrait ainsi convenir aux besoins de Luis Enrique.

Éric Roy propose l’un de ses milieux de terrain au PSG

Pour le prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain veut recruter au minimum cinq joueurs pour renforcer l’effectif de Luis Enrique avec le départ de Kylian Mbappé. Si de noms sont cités pour le milieu de terrain, l’entraîneur du Stade Brestois estime que l’un de ses protégés pourrait être parfait au sein de l’équipe parisienne. Installé au poste de sentinelle, Pierre Lees-Melou réalise une excellente saison. Au micro de Winamax FC, Éric Roy pense que le joueur de 30 ans a les qualités requises pour évoluer au Paris SG.

Pierre Lees-Melou, milieu défensif du Stade Brestois.

« (Devant la défense, ndlr) Tu as besoin d’avoir un bon joueur de foot, je n’avais aucun doute sur le fait qu’il le soit. Ma grande découverte, c’est qu’à ce poste-là, il a aussi ce volume et cette capacité à récupérer beaucoup de ballons. Je ne pensais pas qu’il pouvait avoir cette agressivité dans le bon sens du terme.

Je crois qu’en 2023, c’est le joueur qui a récupéré le plus de ballons dans le championnat. Je pense que c’est aussi une découverte pour lui », a confié le technicien de 56 ans, qui pense « sincèrement » que Pierre Lees-Melou « n’a pas grand monde à qui envier des choses.

Il pourrait jouer au PSG et dans tous les autres clubs français sans problème. Je ne le vois pas inférieur à Ugarte ou à Ruiz quand il joue dans ce rôle-là. » En attendant de savoir si Luis Campos voudra se pencher sur le cas de l’ancien milieu défensif de Norwich, Éric Roy s’est prononcé sur le départ de Kylian Mbappé.

Éric Roy pas inquiet pour l’attractivité de la Ligue 1 sans Mbappé

Après le match nul (1-1) de son équipe face au Stade de Reims, vendredi soir, en ouverture de la 33e journée de Ligue 1, le coach du Stade Brestois a été interrogé sur l’officialisation du départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. Et le moins que l’on peut dire, c’est qu’Éric Roy n’est pas du tout inquiet pour l’attractivité du Championnat français sans la star de 25 ans.

Pour le technicien bretois, l’intérêt pour la Ligue 1 demeurera « si on a des équipes comme la nôtre, qui se donnent à fond à tous les matchs pour essayer de faire le meilleur résultat possible. Et puis, comme je sais qu’il y aura beaucoup d’équipes qui voudront aussi bien figurer, je pense que non, il y aura toujours un championnat qui sera attractif. »

En tout cas, Éric Roy se réjouit carrément du départ de Mbappé. « Il ne nous manquera pas nous en tous les cas, il nous a marqué beaucoup de buts », a ironisé l’entraîneur du SB29.