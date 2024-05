Mercato : Pierre Lees-Melou répond à l’intérêt de Rennes et Lens

Intérêt de Rennes et de Lens, Pierre Lees-Melou reste ouvert à un départ de Brest cet été. Il s’en explique dans L’Equipe, ce jeudi.

Fin de saison pour Pierre Lees-Melou

Blessé grièvement lors de la dernière rencontre entre le Stade Brestois et le FC Nantes (1-1), Pierre Lees-Melou ne pourra pas jouer les deux derniers matchs décisifs de Ligue 1. Il a été déclaré officiellement forfait par l’entraineur club breton. Plus grave pour lui, sa saison est terminée !

Le milieu défensif est victime d’une fracture du péroné et il sera opéré dans la semaine. « C’est dur pour lui et pour le groupe, il a tout notre soutien. On espère qu’il sera apte pour la reprise cet été », a commenté Eric Roy en conférence de presse, avant le match du SB29 contre Reims, vendredi (21h).

Le milieu de Brest justife son transfert avorté à Rennes

Parlant de la saison prochaine, Brest pourrait la disputer sans Pierre Lees-Melou. Bien que le club du Finistère soit bien parti pour jouer la Ligue des champions en 2024-2025, le joueur de 31 ans n’est pas intéressé par ce défi sportif. Il est disposé à quitter le Stade Brestois, en cas d’opportunité intéressante pour lui.

Passé tout près d’un transfert au Stade Rennais, en janvier 2024, il a donné les raisons de cet échec. « Dans les discussions, il y a eu des maladresses. Ça a été une période un peu compliquée. […]. Mais avec notre saison, je n’ai pas de regrets », a expliqué Pierre Lees-Melou.

Pierre Lees-Melou privilégie le volet financier

Vu la rumeur persistante d’un départ, qui circule sur l’avenir de ce dernier, le quotidien sportif l’a interrogé. Et il n’a pas caché son désir de rejoindre un club qui lui proposerait un salaire au-dessus de ce qu’il touche à Brest. « Personne ne peut cracher sur trois ou quatre fois son salaire », a déclaré le natif de Langon, avant de justifier sa position. « Quand on arrive à 31 ans, on ne réfléchit pas comme à 25 ans. J’ai une vie de famille, je ne suis pas très loin de la retraite. Le financier est un élément, même si je n’en fais pas une obsession ».

Selon les informations du journal, son salaire actuel est évalué à 85 000 euros par mois. Pour rappel, Pierre Lees-Melou est lié au Stade Brestois jusqu’à fin juin 2027. Quant à sa valeur marchande, elle est estimée à 10 millions d’euros. En plus de Rennes, le RC Lens a coché son nom.