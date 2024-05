Mercato PSG : Luis Enrique commente le départ de Kylian Mbappé !

Au lendemain de l’annonce officielle de Kylian Mbappé, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a commenté le départ de son attaquant en fin de saison.

Luis Enrique souhaite bonne chance à Kylian Mbappé

Présent en conférence de presse ce samedi, à la veille de la réception de Toulouse FC pour le compte de la 33e journée de Ligue 1, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a été longuement interrogé sur l’annonce de Kylian Mbappé de s’en aller au terme de la saison.

Sans surprise, Luis Enrique a avoué que c’est une officialisation qui était attendue depuis plusieurs semaines. Après avoir passé un an avec l’international français de 25 ans, l’ancien coach du FC Barcelone n’a pas tari d’éloges à son égard, même si les médias ont tenté d’opposer les deux hommes.

« C’est une chose que l’on savait depuis un moment et ça a été rendu public hier soir. Ce joueur est une légende et il a tout donné pour ce club, comme le club lui a tout donné. On a souvent voulu faire de moi et Kylian des ennemis, mais nous avons eu une superbe relation et c’est un homme génial sur et en dehors du terrain.

J’ai été très heureux de pouvoir côtoyer Kylian pendant une année et je lui souhaite bonne chance pour la suite, où qu’il aille, même si cela nous semble clair à tous. Même si c’est un coup dur pour le club, je suis persuadé que nous serons plus forts pour la saison prochaine », a déclaré Luis Enrique, qui a également donné sa recette pour remplacer l’enfant de Bondy.

Luis Enrique a sa peine idée sur l’avenir sans Mbappé

Après sept ans de bons et loyaux services, Kylian Mbappé s’apprête à faire ses adieux à la Ligue 1. Pour le Paris Saint-Germain, il s’agira désormais d’envisager l’avenir sans l’enfant de Bondy. Interrogé sur le sujet, Luis Enrique a donné ses idées pour rendre l’équipe parisienne meilleure sans le meilleur buteur de son histoire.

« Le football est suffisamment complexe pour que les équipes qui ont les meilleurs joueurs ne gagnent pas toujours tous les matchs. Je le répète encore une fois, je suis convaincu que nous serons plus fort la saison prochaine, peu importe les joueurs que nous aurons.

Je peux avoir tort ou raison, mais c’est une manière de penser que je cultive pour affronter l’avenir. Le PSG continuera d’être une grande équipe, mais nous voulons être encore plus grands, nous voulons recruter des joueurs qui ont une mentalité de faim totale », a expliqué le coach espagnol, confiant en l’avenir du Paris SG sans Mbappé.