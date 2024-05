L’OM a pris une décision radicale pour son mercato

L’OM s’attend à de nombreux départs et aussi des arrivées cet été. Et pour les dirigeants, il est urgent de faire le grand ménage pour la saison prochaine.

OM : Longoria veut réduire la masse salariale

Avant l’ouverture du mercato, la direction de l’OM se retrouve dans l’obligation de prendre une décision forte pour le bien du club. Cette décision stratégique intervient dans un contexte où l’OM doit s’adapter à une situation financière tendue et à des exigences réglementaires strictes.

En ce sens, l’Olympique de Marseille et son président Pablo Longoria sont fermement résolus à réduire la masse salariale du club. Selon Football Club de Marseille, l’OM envisage une réduction significative de la masse salariale, estimée à 30%. Cette mesure permettrait de ramener les dépenses du club à un niveau plus cohérent avec son budget et son statut, après des années de rémunérations élevées.

Pour atteindre cet objectif, des départs de joueurs sont inévitables. L’OM pourrait voir partir des éléments importants de son effectif, notamment ceux dont les salaires pèsent lourdement sur les finances du club.

Tout donner pour être européens

Jean-Louis Gasset et ses hommes sont sous pression et dos au mur. L’état de la situation financière de l’OM dépendrait aussi de la participation ou non d’un club à l’Europe. La situation est d’autant plus pressante que l’OM risque de passer la saison prochaine sans compétition européenne, ce qui réduirait considérablement ses revenus.

Frank McCourt, le propriétaire de l’OM, a déjà annoncé des mesures d’économie, notamment une baisse des salaires de 30% si le club ne se qualifie pas pour l’Europe. Pablo Longoria se trouve donc face à un défi de taille : gérer un mercato sous contrainte tout en présentant un projet sportif attractif pour la saison prochaine.

La DNCG, l’organisme de contrôle financier du football français, a déjà encadré la masse salariale de l’OM lors du mercato hivernal, incitant le club à faire des efforts. Malgré ces défis, l’OM et Longoria semblent déterminés à naviguer avec prudence dans ces eaux tumultueuses. La réduction de la masse salariale est une étape cruciale pour assurer la stabilité financière du club et préparer l’avenir avec sagesse.