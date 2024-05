Mercato : Le Stade Rennais veut réaliser un joli coût à 17M€

Le Stade Rennais ne disputera pas de compétition européenne la saison prochaine. Un facteur qui pourrait peser dans la balance pour le choix de cet attaquant à 17M€.

Mercato : Le Stade Rennais est sur la piste George Mikautadze

Le Stade Rennais FC est en pleine discussion pour s’attacher les services de George Mikautadze, l’attaquant international géorgien qui évolue actuellement au FC Metz. Selon le journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu, le club breton serait en bonne position pour conclure un accord avec le joueur.

Le Stade rennais serait prêt à investir 17 millions d’euros pour recruter Mikautadze, une somme qui représenterait une belle plus-value pour le FC Metz, désireux de lever l’option d’achat de 13 millions d’euros fixée par l’Ajax Amsterdam. Ce transfert pourrait donc rapporter 4 millions d’euros supplémentaires au club lorrain.

Rennes face aux concurrents pour George Mikautadze

Bien que le Stade Rennais soit en tête pour obtenir la signature de Mikautadze, d’autres clubs, notamment l’AS Monaco, le LOSC et le Racing Club de Lens, sont également intéressés par le profil de l’attaquant. L’Atlético Madrid a également montré son intérêt, mais Rennes semble avoir une longueur d’avance dans les négociations.

Mikautadze, avec son profil d’attaquant polyvalent et efficace devant le but, correspondrait parfaitement aux besoins du Stade Rennais, qui cherche à renforcer son attaque pour la prochaine saison. Sa capacité à s’adapter à différents systèmes de jeu et son potentiel de développement font de lui une cible de choix pour le club breton.