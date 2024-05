Mercato : Le Barça a tranché pour Ter Stegen

Remis en cause, Marc-André Ter Stegen était incertain sur son futur. Le Barça a fait son choix concernant son avenir, il va rester.

Barça : Ter Stegen conforté

Le Barça se prépare à être actif sur le mercato, dans le sens des arrivées comme des départs. La saison n’a pas été réussie, et certains joueurs sont remis en cause. Parmi eux, le gardien titulaire, Marc-André Ter Stegen. D’après les informations du quotidien catalan Mundo Deportivo, le portier allemand va rester au FC Barcelone cet été. L’ancien du Borussia Mönchengladbach a été conforté par ses dirigeants comme titulaire indiscutable, au moins pour une année de plus.

Un remplaçant recherché

Dans ce contexte, le gardien remplaçant, Iñaki Peña, pourrait demander à partir. Âgé de 25 ans, le joueur formé à la Masia n’a jamais disputé une saison complète et s’est toujours contenté d’un rôle de suppléant. Cette saison, il a disputé 17 rencontres toutes compétitions confondues pendant la blessure de Ter Stegen, durant lesquelles il a concédé 32 buts. Son manque de fiabilité pourrait le pousser vers la sortie cet été. Le Barça lui chercherait donc un remplaçant, à en croire les informations du journal espagnol. Pour ne pas avoir à faire de dépense, Xavi pourrait alors se tourner vers un autre gardien formé à la Masia, Ander Astralaga. Âgé de 20 ans, il a déjà fait quelques apparitions avec le groupe professionnel cette saison.