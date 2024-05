Play-off et barrages : Les potentiels adversaires de l’ASSE sont connus

À une journée de la fin de la Ligue 2, les potentiels adversaires de l’ASSE, pour le play-off et les barrages si possible, sont connus.

Paris FC ou Rodez pour le play-off 2 et Metz en barrages pour l’ASSE

Troisième de la Ligue 2 après le nul concédé à Rodez à Geoffroy-Guichard (1-1), l’ASSE n’a plus son destin entre les mains pour finir à la 2e place, qui est qualificative directement pour la montée en Ligue 1. Elle va très probablement passer par un premier match à élimination directe, puis les barrages, pour tenter d’accéder à l’élite cette saison. Et les potentiels adversaires de Saint-Etienne pour le play-off 2, avant l’ultime journée du championnat le vendredi 17 mai, sont le Paris FC (4e) et Rodez AF (5e). La rencontre est programmée le vendredi 24 mai, soit trois jours après le play-off 1 entre Parisiens et Ruthénois, éventuellement.

Ensuite, l’ASSE d’Olivier Dall’Oglio affrontera le FC Metz, actuel 16e de la Ligue 1, lors des barrages, si évidemment elle passe la première étape. Il s’agira d’une double confrontation, prévue respectivement le 30 mai (aller) et le 2 juin (retour). Le vainqueur, sur l’ensemble de ces deux rencontres, sera admis dans l’élite.

Olivier Dall’Oglio espère encore finir à la 2e place !

Les Verts pourraient donc voir leur saison se prolonger, jusqu’à juin, avec trois éventuels matchs supplémentaires. Toutefois, ils gardent un dernier espoir, quoique mince. En effet, l’ASSE peut encore finir à la 2e place du championnat, en repassant devant Angers. Mais à condition qu’elle remporte son dernier match contre Quevilly-Rouen en Normandie et que le SCO perdre ou soit accroché par Dunkerque, au stade Raymond Kopa. Ce qui est peu probable, vu la fin de saison canon des Angevins. Le bilan de l’équipe d’Alexandre Dujeux est de 5 victoires, 2 nuls et une seule défaites, lors des 8 dernières journées de Ligue 2.

Néanmoins, Olivietr Dall’Oglio y croit jusq’au bout. « L’équation est simple. On va à Quevilly pour gagner. Angers devra gagner aussi, même s’ils ont moins de contraintes que nous. C’est le football, tout est possible. Et si ça ne passe pas, derrière, il y a des barrages ! On se remobilisera », a-t-il déclaré, après les deux points lâchés contre Rodez.