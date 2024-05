Mercato en feu : Accord trouvé, Francesco Farioli quitte l’OGC Nice

Le départ du technicien italien, Francesco Farioli de l’OGC Nice lors du prochain mercato estival se précise. Il aurait trouvé un nouveau point de chute.

Francesco Farioli sur le départ de l’OGC Nice ?

L’entraîneur italien, Francesco Farioli pourrait bientôt prendre les commandes de l’Ajax Amsterdam. Le géant néerlandais est à la recherche d’un nouveau coach depuis le limogeage de Maurice Steijn en octobre 2023 et la nomination intérimaire de John van’t Schip.

Selon les informations de Telegraaf, Francesco Farioli et les dirigeants de l’Ajax Amsterdam auraient trouvé un accord mais rien n’est finalisé, car les dirigeants néerlandais doivent encore se mettre d’accord avec Nice. L’entraîneur italien est lié aux Aiglons jusqu’en 2025.

Francesco Farioli ne veut pas entrer en conflit avec ses dirigeants actuels mais envisage un départ vers ce grand club européen. De plus, il ne sent plus un soutien total de la part de ses joueurs pour son projet. Certains joueurs ne seraient pas en faveur de le suivre pour une deuxième saison.

🚨 𝗔𝗖𝗖𝗢𝗥𝗗 trouvé entre l'Ajax Amsterdam et Francesco Farioli pour un contrat de 3 ans ! 👔❤️🤍



Le club hollandais doit désormais négocier avec l'OGC Nice pour l'entraineur italien.



(@MikeVerweij) pic.twitter.com/OuQyeF4zhm — Actu Foot (@ActuFoot_) May 14, 2024

Florent Ghisolfi sur le départ

L’avenir du projet niçois pour la saison prochaine reste également flou. Un éventuel départ du directeur sportif du club, Florent Ghisolfi vers l’AS Roma pourrait également pousser le jeune technicien vers la sortie. Il est le principal soutien de Farioli au club azuréen.

Ghisolfi est depuis plusieurs mois la cible de nombreuses convoitises, notamment de la part de l’AS Roma, et plusieurs médias évoquent un intérêt de la Louve pour cet ancien dirigeant lensois.