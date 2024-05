Alerte à l’OGC Nice : Florent Ghisolfi se rapproche de l’AS Rome

Nommé directeur sportif de l’OGC Nice en 2022, Florent Ghisolfi fait sensation dans les médias italiens. L’AS Rome semble actuellement bien partie pour boucler la signature du directeur sportif actuel des Niçois.

La Roma fonce sur Florent Ghisolfi

Initialement intéressés par Florian Maurice du Stade Rennais, les Giallorossi se sont finalement rabattus sur le directeur sportif de l’OGC Nice, Florent Ghisolfi. Les médias Il Messaggero et Gazzetta dello Sport sont unanimes sur ce point, l’ancien dirigeant du RC Lens a été contacté par Dan Friedkin en janvier dernier.

L’actuel propriétaire de l’AS Rome serait enchanté par ses travaux. Considéré comme le premier choix pour la Roma, Florent Ghisolfi pourrait convenir au projet romain, actuellement demi-finaliste de l’Europa League.

Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport aborde également la situation de Florent Ghisolfi et évoque un possible départ de l’OGC Nice dans les semaines à venir. Et pour cause, le dirigeant serait profondément « déçu » par le projet niçois.

Il Messaggero : Florent #Ghisolfi (OGC Nice) est le favori pour le poste de directeur sportif de la Roma. Une rencontre a eu lieu avec les Friedkin début janvier, au moment où Florian Maurice a également été contacté 🗞️ pic.twitter.com/EAi1Kg5fvn — GuillaumeMP (@Guillaumemp) May 7, 2024

Les Niçois déçus de Faghioli

Alors que la fin de saison approche, Florent Ghisolfi semble de rapproche d’un départ de l’OGC Nice. De plus, les responsables du Gym ne semblent pas entièrement convaincus par les débuts de l’ancien directeur sportif de Lens. Ainsi, tout indique que Florent Ghisolfi ne sera plus à Nice la saison prochaine.

Un travail supplémentaire pour le groupe Ineos, l’actuel actionnaire de l’OGC Nice, qui va devoir gérer d’autres départs. Certains joueurs tels que Jean-Clair Todibo ou encore Khephren Thuram devraient quitter les rangs niçois lors du prochain mercato.

Un autre départ possible est celui de Francesco Farioli. L’actuel entraîneur de l’OGC Nice est convoité par plusieurs clubs européens, dont l’Ajax Amsterdam, Naples ou encore l’AC Milan. Quant au possible départ de Florent Ghisolfi, les dirigeants niçois vont devoir tout reprendre à zéro, comme ce fut le cas l’an passé avec l’ancien directeur sportif lensois.