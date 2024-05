OL : Pierre Sage explique ce qui a fait basculer la saison

Interrogé sur le déclic de l’OL depuis sa prise de fonction, Pierre Sage a détaillé les deux moments clés qui ont fait basculer la saison lyonnaise.

Pierre Sage explique le déclic de l’OL

Depuis sa prise de fonction, fin novembre, l’OL est la meilleure équipe de Ligue 1. Pierre Sage a complètement métamorphosé l’Olympique Lyonnais. Le technicien rhodanien était l’invité de l’émission Tant qu’il y aura des Gones hier, où il a expliqué comment il avait permis à son équipe d’opérer une telle remontée au classement.

D’après lui, le premier point de bascule a été de montrer clairement aux joueurs la situation actuelle du club : « Je pense que certains n’avaient pas compris qu’on jouait le maintien. Ils repoussaient l’échéance, et à force de repousser, on se la prend dans le nez. Le deux moments forts ont été, premièrement, de se dire qu’on était en difficulté et qu’il fallait changer notre approche pour la résoudre. »

Objectif Coupe d’Europe

Après l’enchaînement des bons résultats et la confiance retrouvée, Pierre Sage a fixé un nouvel objectif à ses joueurs : « A sept matchs de la fin, on s’est rassemblés, staff et joueurs, pour se fixer l’objectif Europe. On veut aller chercher cette 7e place où mieux, et ainsi se donner deux chances de se qualifier. C’était le chemin à suivre, après, le comment, on l’a construit pas à pas« .

Nul doute que la méthodologie de Pierre Sage a marché. L’OL est passé de la dernière à la 7ème place, et jouera la semaine prochaine sa qualification pour la Coupe d’Europe. Les Lyonnais doivent espérer un faux-pas de Marseille à Reims (mercredi à 21 heures) ou au Havre (dimanche à 21 heures) pour rester devant leurs concurrents.

Les Lyonnais ont une autre solution pour se qualifier pour la C3 : ils doivent également disputer la finale de la Coupe de France, le samedi 25 mai au stade Pierre-Mauroy à Lille. En cas de victoire face au PSG, ils obtiendraient ainsi leur ticket européen.