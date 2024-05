L’ASSE lance son mercato en trombe, 5 signatures actées en un coup !

Alors que la vente de l’ASSE est imminente, le club ligérien vient de boucler cinq signatures en un coup, ce mardi.

La vente de l’ASSE dans les tuyaux

L’ASSE va bientôt passer sous pavillon Canadien. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo vont vendre l’AS Saint-Etienne à Larry Tanenbaum, président du groupe Canadien Kilmer Sports Ventures. Les co-actionnaires de l’AS Saint-Etienne sont entrés en négociations exclusives avec l’homme d’affaires canadien, à qui il vont céder les Verts. Le verdict de la vente est attendu dans les prochaines semaines.

Après 20 années passées aux commandes de l’ASSE, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont heureux d’avoir trouvé le repreneur idéal pour leur club si cher. En tout cas, ils ont apprécié le profil Larry Tanenbaum, ainsi que son projet et ses ambitions. Pour rappel, il ne vient pas à la tête de l’ASSE avec un fonds d’investissement, mais plutôt un « puissant et talentueux groupe familial », comme l’a souligné le président du Conseil de surveillance des Verts.

Mercato : Othman, Bladi, Nzuzi et Kinunga passent pro, El Hadji Dieye prolonge

Un jour après l’annonce officielle des négociations, en vue de la vente de l’ASSE, le club ligérien officialise cinq signatures. Jibril Othman (attaquant, 20 ans), Darling Bladi (défenseur, 19 ans), Marwann Nzuzi (défenseur, 20 ans) et Israël Kinunga (défenseur 19 ans) ont tous signé leur premier contrat professionnel avec leur club formateur.

Les deux premiers se sont engagés jusqu’en 2027, tandis que les deux derniers ont signé jusqu’en juin 2025. Déjà détenteur d’un contrat pro, El Hadji Dieye (attaquant, 21 ans) a prolongé son bail d’une saison supplémentaire, soit jusqu’à fin juin 2025. Ces pépites sont toutes issues du Centre de formation des Stéphanois.

Loïc Perrin évoque 5 joueurs à fort potentiel

Réagissant à ces 5 signatures, Loïc Perrin a souligné : « El Hadji Dieye, Jibril Othman, Marwann Nzuzi, Darling Bladi et Israël Kinunga sont cinq joueurs à potentiel ». Il a ensuite donné quelques détails sur les néo-pros et ce qu’il les attend la saison prochaine.

« Certains ont déjà été vus en professionnel et d’autres non. Mais, chez chacun d’eux, nous avons décelé certaines qualités. Ils ont encore une marge de progression et seront à suivre la saison prochaine où ils vont pouvoir continuer de s’aguerrir », a confié le coordinateur sportif de l’AS Saint-Etienne.