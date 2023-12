L'ASSE a finalement sorti un communiqué officiel concernant Laurent Batlles. Dans la foulée, Laurent Huard a dévoilé la liste des joueurs retenus pour la coupe de France, face à Nîmes, samedi (15h).

Mercato : Saint-Etienne acte le départ officiel de Laurent Batlles

Mis à pied dans un premier temps, mardi, à la suite de la défaite de l'ASSE contre l'EA Guingamp (1-3), Laurent Batlles est maintenant licencié. L'ASSE a fait savoir dans un communiqué officiel publié sur son site internet, que le club a trouvé « un accord » avec le technicien de 48 ans « pour mettre fin à leur collaboration ». Saint-Etienne a également confirmé le départ d'Emmanuel Da Costa, qui était l'adjoint de Batlles.

« L’ASSE tient à remercier ces deux hommes pour leur professionnalisme et leur implication la plus totale dans leurs missions. Le club leur souhaite également le meilleur pour la suite de leur carrière », a souligné le club ligérien. Pour rappel, Laurent Batlles a dirigé 57 matchs de l’équipe professionnelle stéphanoise, pour un bilan de : 23 victoires, 14 nuls et 20 défaites, de juillet 2022 au 6 décembre 2023.

Coupe de France : Huard fait confiance à la réserve contre Nîmes

Nommé provisoirement entraineur de l'ASSE à la place de Laurent Batlles, Laurent Huard a composé son premier groupe, vendredi, pour le 8e tour de la coupe de France. Il a convoqué 18 joueurs pour affronter Nîmes Olympique (National) à Geoffroy-Guichard. Directeur du centre de formation des Verts, le nouveau coach de l'équipe professionnelle a fait la part belle aux jeunes joueurs de l'Académie. Darling Bladi (19 ans), Beres Owusu (20 ans), Bryan Nokoué (21 ans) et Mickaël Nadé sont les défenseurs retenus. Tous de purs produits du centre de formation des Verts.

Evoluant au sein de l'équipe réserve de l'ASSE, les trois premiers avaient pris part au 7e tour de la coupe de France. Ils étaient titulaires lors de la victoire sur Bourg-en-Bresse (3-0), il y a trois semaines. Au milieu, le jeune Mathis Amougou (17 ans) est convoqué pour la première fois dans le groupe professionnel. En attaque, Laurent Huard a fait confiance à El Hadji Dieye (21 ans), Jibril Othman (19 ans). Karim Cissé (19 ans) et Maxence Rivera (21 ans) sont aussi dans le groupe.

Le groupe de l'ASSE contre Nîmes :

Gardien de but : M. Dreyer, E. Green

Défenseurs : D. Bladi, B. Owusu, B. Nokoué, M. Nadé

Milieux de terrain : M. Amougou, B. Bouchouari, M. Cafaro, D. Chambost, L. Fomba, V. Lobry, A. Moueffek

Attaquants : G. Charbonnier, H. Dieye, J. Othman, K. Cissé, M. Rivera