Mercato OM : Un ancien ouvre la porte à un retour, la bonne affaire pour Longoria ?

A l’OM, Longoria s’attend à ce qu’il y ait plusieurs mouvements sur le mercato cet été, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Parlant des arrivées, il y a peut-être une occasion de réaliser une bonne opération avec un ancien Marseillais.

Mercato OM : L’été s’annonce bouillant pour Longoria

Après une nouvelle saison sans titre, on s’attend forcément à de grands changements à l’Olympique de Marseille cet été. Sur la Canebière, le mercato estival prochain s’annonce très animé. Pierre-Emerick Aubameyang, malgré une excellente saison, pourrait quitter l’OM. Des rumeurs suggèrent qu’un départ lors du mercato estival est une possibilité, même s’il a récemment renoncé aux offres de l’Arabie Saoudite pour rester à Marseille.

Cependant, une récente sortie du Gabonais a sonné comme un adieu à l’OM. Lors de la réception de son Prix Marc Vivien-Foé, Aubameyang a confié avoir renoncé à l’argent pour le football, même s’il ne néglige pas totalement l’aspect financier. « … j’avais à cœur de laisser une bonne image de moi en partant d’Europe et ne pas rester sur une saison ratée à Chelsea. L’OM a été mon défi », a expliqué l’attaquant à France 24 et RFI.

Dans le sens des arrivées, Nayef Aguerd, un défenseur marocain, est cité comme une cible prioritaire pour l’OM cet été. Des changements importants sont attendus, avec des départs et des arrivées qui pourraient remodeler l’équipe. L’OM pourrait notamment chercher à renforcer son milieu de terrain avec le départ de Pape Gueye et pourquoi pas avec la signature de Maxime Lopez.

L’appel du pied de Maxime Lopez à Longoria et à l’OM

Depuis son départ de l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez a fait son chemin en Serie A, d’abord avec Sassuolo puis en prêt à la Fiorentina. Cependant, l’appel de la maison résonne fort pour le natif de Marseille, qui n’a jamais caché son affection pour le club phocéen. En fin de contrat avec Sassuolo en juin 2025 et estimé à moins de 10 millions d’euros, Lopez se trouve à un carrefour de sa carrière.

Avec une saison mitigée à la Fiorentina, où il a cumulé 1727 minutes de jeu sur 32 apparitions, le milieu de terrain envisage sérieusement ses options pour l’avenir. « Un retour en Ligue 1 ? Pourquoi pas ? Quand tu as joué à Marseille, c’est compliqué de retourner en Ligue 1 sauf si c’est à l’OM. Ma porte pour l’OM sera toujours ouverte, je ne l’ai jamais fermée et je ne la fermerai jamais », a déclaré Lopez, soulignant son attachement à l’OM et laissant la porte ouverte à un retour.

Maxime Lopez, la bonne affaire pour l’OM ?

L’OM, qui pourrait avoir besoin de renforcer son milieu de terrain lors du prochain marché des transferts, surtout si le club ne se qualifie pas pour une compétition européenne, pourrait voir en Lopez une opportunité intéressante. Un joueur du calibre de Lopez, avec son expérience et son lien avec la ville, pourrait apporter une plus-value tant sur le terrain qu’en dehors.

Alors que l’OM se prépare pour un été potentiellement mouvementé sur le marché des transferts, les supporters marseillais pourraient espérer voir un visage familier revenir au bercail. Reste à voir si les dirigeants de l’OM et le futur entraîneur verront en Maxime Lopez le candidat idéal pour renforcer l’équipe.