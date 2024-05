Vente ASSE : Tanenbaum et Gazidis affichent de très grandes ambitions

Larry Tanenbaum, président de Kilmer Sports Ventures, va acquérir l’ASSE dans les prochains jours. Il affiche déjà de grandes ambitions pour le club ligérien.

Larry Tanenbaum promet « d’aider l’ASSE à progresser »

Si les négociations entre les actionnaires de l’ASSE (Roland Romeyer et Bernard Caïazzo) et les représentants de Kilmer Sports Ventures se déroulent sans aucun souci, le club stéphanois sera la propriété de Larry Tanenbaum (78 ans), dans les prochaines semaines. Entre-temps, l’homme d’affaires canadien ne manque pas d’ambitions pour l’AS Saint-Etienne, dont il connait l’histoire.

Dans ses premières déclarations, il a promis d’investir dans le développement du club historique du football français. « Nous voulons aider le club à continuer à progresser tout en respectant, en préservant et en promouvant, son identité et son impact positif sur son territoire », a annoncé le milliardaire canadien.

Les motivations du milliardaire canadien

Le futur propriétaire de l’ASSE n’a pas manqué de rappeler l’importance du club pour les habitants de Saint-Etienne, ainsi que ses motivations. « Je sais ce que l’AS Saint-Étienne représente pour sa communauté et pour le football français : bien plus qu’un club, c’est le cœur battant d’une ville et de sa région. L’histoire du club, ses supporters, ses racines […], sont autant de forces qui nous ont convaincus de nous engager auprès de l’AS Saint-Étienne », a-t-il justifié.

Ivan Gazidis : « Avec Larry, nous voulons construire un projet ambitieux »

Ivan Gazidis, Directeur Général de Kilmer Sports Ventures et bras droit de Larry Tanenbaum, est également ravi de débarquer à la tête de l’ASSE. En effet, il est pressenti pour être le président du club, si celui-ci passe sous pavillon canadien. « Avec Larry, nous voulons construire un projet ambitieux qui renforce l’influence du club et son rôle positif pour les Stéphanois […]. Nous souhaitons travailler main dans la main, sur le long terme, avec tous ceux qui souhaitent la réussite des Verts ! », a-t-il promis.

Une délégation de Kilmer Sports Ventures attendue à Saint-Etienne

Notons qu’Ivan Gazidis est attendu à Saint-Étienne, ce mercredi, selon les informations de L’Équipe. Il conduit une délégation en provenance de New York. Il serait accompagné de plusieurs collaborateurs Kilmer Sports Ventures, dont Huss Fahmy, Jaeson Rosenfeld et Stéphane Heitz, d’après le quotidien sportif.