Mercato : L’OM prêt à frapper fort, Pavard en approche !

L’OM n’a pas encore terminé son mercato. En quête de renfort défensif, la direction marseillaise se tourne désormais vers Benjamin Pavard en difficulté à l’Inter Milan.

L’Olympique de Marseille n’a pas fini de surprendre en cette fin de mercato. Alors qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe vont partir, les dirigeants marseillais travaillent déjà sur une priorité en coulisse : le renforcement de la défense. Et pour ce faire, une piste de taille est confirmée. Selon L’Équipe, l’OM ambitionne bel et bien de recruter Benjamin Pavard.

Le club phocéen fait face à des négociations compliquées pour Joël Ordoñez. Le Club Bruges exigent une grosse somme avant de libérer son défenseur équatorien. Un montant de plus de 35 millions d’euros est fixé, ce qui freine les Olympiens. Ces derniers ont alors décidé de se tourner vers une alternative de choix en ciblant Benjamin Pavard. Cet intérêt marseillais ne semble pas déplait au champion du monde 2018.

Le Français se rapproche d’un départ de l’Inter Milan

L’international français serait enclin à un départ de l’Inter Milan avant le 1er septembre prochain, date de clôture du mercato. Le joueur de 29 ans se cherche un projet ambitieux pour la suite de sa carrière. L’intérêt de l’OM est alors perçu comme une belle opportunité pour lui de relancer dans un club de haut niveau en vue du Mondial 2026.

Benjamin Pavard apporterait son expérience et sa polyvalence à la défense de Roberto De Zerbi. Ce dossier est lui-aussi complexe sur le plan financier. Mais si les discussions venaient à aboutir, l’OM réaliserait un gros coup en cette fin de mercato. Cette piste estimée à 20 millions d’euros commence à prendre de l’ampleur en interne.