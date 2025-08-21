Luis Enrique choque les fans du PSG pour la fin du Mercato !

À dix jours de la clôture du mercato estival, Luis Enrique vient d’arrêter une décision fracassante qui choque presque tout le monde dans la capitale. Un choix qui va recevoir les supporters parisiens.

Luis Enrique clôt le mercato du PSG

Alors que les supporters du Paris Saint-Germain espéraient encore voir débarquer une ou deux nouvelles recrues avant le 1er septembre et la fermeture du mercato estival, ils devront se contenter de Renato Marin, Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi.

En effet, selon les informations relayées ce jeudi matin par le journal L’Équipe, aucun nouveau renfort n’est attendu par Luis Enrique d’ici la fin de la période de recrutement. L’entraîneur espagnol du PSG pense que la polyvalence de son effectif pourra lui offrir assez de solutions pour tenir jusqu’à la trêve hivernale.

« L’arrivée d’une nouvelle recrue impliquera forcément un départ d’un joueur avec lequel le PSG se projette à l’instant T. Sollicité, Lee Kang-In fait, par exemple, partie des éléments qui s’interrogent sur leur avenir, alors que l’idée du club de la capitale est plutôt de conserver l’international sud-coréen. Depuis que les deux principaux objectifs de l’été – les signatures de Chevalier au poste de gardien et d’Ilya Zabarnyi (22 ans) en défense centrale – ont été remplis, recruter n’apparaît plus comme une nécessité. Même au poste de latéral droit », rapporte le quotidien sportif.

Ainsi, sauf départ imprévu d’un joueur sur lequel compte le coach des Rouge et Bleu, dans les dernières heures du marché, le mercato du PSG est officiellement terminé. Longtemps envisagées, les signatures d’un latéral droit pour suppléer Achraf Hakimi et celle d’un ailier gauche ne sont plus d’actualité.

Le successeur de Christophe Galtier compte s’appuyer sur Warren Zaïre-Emery et Joao Neves pour dépanner dans le couloir droit, et envisagerait même d’y repositionner Marquinhos ou la recrue estivale Ilya Zabarnyi. Forcément, les supporters du PSG, qui s’attendaient à une ou deux surprises dans cette dernière ligne droite du mercato, vont être déçus.