Stade Rennais : L’Inter traque un chouchou de Beye !

Les dirigeants du Stade Rennais se préparent à encaisser un gros chèque pendant ce mercato estival. L’Inter Milan s’intéresse à jeune crack du club breton.

Mercato Stade Rennais : L’Inter Milan veut piocher à Rennes !

Le Stade Rennais est en danger pour l’une de ses pépites. Le jeune milieu de terrain, Djaoui Cissé attire l’Inter Milan, qui pourrait le recruter pendant ce mercato estival. Le club italien surveille attentivement le joueur français, selon la Gazzetta dello Sport. Rennes, de son côté, ne bradera pas son joyau : la direction réclame 30 millions d’euros pour lâcher Cissé.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Une pépite vers la D2 anglaise

Djaoui Cissé est en grande forme en Bretagne et entre pleinement dans les plans du tacticien du club, Habib Beye. Avec l’équipe professionnelle, il a disputé 16 rencontres la saison dernière, dont 14 comme titulaire. Ces statistiques montrent sa régularité et son potentiel, qualités qui séduisent l’Inter Milan.

À voir

Mercato OM : Un indésirable se rapproche de l’Espagne !

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Un nouveau transfert bouclé !

Le club breton prépare ainsi une transaction importante. L’objectif est d’obtenir un prix à la hauteur de son talent. Les discussions entre Rennes et l’Inter Milan pourraient aboutir à un accord. Si le transfert se concrétise, Djaoui Cissé rejoindra l’Italie pour relever un nouveau défi. Rennes, fidèle à sa stratégie, confirme son rôle de tremplin pour jeunes talents et continue de valoriser ses pépites sur le marché européen.