ASSE : Fin du mercato, Perrin sur quatre dossiers urgents

À onze jours de la fin du mercato, l’ASSE doit encore se séparer de quatre joueurs de son effectif. Loïc Perrin, Directeur sportif des Verts, s’attelle à cela.

Mercato : Maçon, Batubinsika et Bouchouari en instance de transfert

Le match de l’ASSE contre l’US Boulogne sera décisif pour la fin du mercato. C’est à l’issue de cette rencontre que le staff technique et la Direction du club feront un ultime point sur le recrutement estival. Eirik Horneland verra s’il a encore besoin de renforcer certains postes ou s’il poursuit avec son effectif actuel.

Quant à Loïc Perrin, il devrait régler trois dossiers chauds, car c’est lui qui pilote le dossier dégraissage, selon Evect. Yvann Maçon, Dylan Batubinsika et Benjamin Bouchouari sont en instance de départ. Le club doit leur trouver des points de chute avant la fermeture du marché des transferts, le 1re septembre 2025. Les deux défenseurs et le milieu de terrain sont à l’écart du groupe professionnel de l’AS Saint-Etienne, dans l’attente de leur transfert.

Maçon devait rejoindre le Servette FC, mais il a échoué à la traditionnelle visite médicale. Son contrat court jusqu’en juin 2027, mais il n’entre pas dans les plans de l’entraîneur stéphanois. Idem pour Batubinsika poussé vers la sortie. Il est sur les tablettes du Panathinaïkos, de l’Hapoël Tel Aviv et du RSC Anderlecht. Toutefois, aucun de ces clubs n’a encore transmis une offre convenable à Kilmer Sports Ventures pour le recruter.

ASSE : Le dossier Karim Cissé sur le bureau de Perrin

D’après le média spécialisé, le directeur sportif de l’ASSE a également le dossier Karim Cissé (20 ans) sur son bureau. Revenu de prêt du FC Annecy, le jeune milieu offensif n’est pas retenu par le staff technique stéphanois.

Loïc Perin lui cherche de ce fait une porte de sortie, comme il l’a fait pour plusieurs autres jeunes joueurs. Pour rappel, Beres Owusu (Grazer AK), Ayman Aiki (SC Bastia), Darling Bladi (Bétis Séville) et dernièrement Cheikh Fall (Pau FC) ont quitté Saint-Etienne cet été, soit sous la forme de prêt avec option d’achat ou de tansfert avec des bonus et un pourcentage lors d’une revente future.