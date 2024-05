OM : Gasset tremble avant le choc face au Stade de Reims

Le technicien de l’OM, Jean-Louis Gasset, va affronter le Stade de Reims ce mercredi soir avec la peur au ventre. Le club phocéen veut prendre les 3 points de la victoire pour rejoindre le groupe des clubs candidats à l’Europa Ligue.

L’OM condamné à battre le Stade de Reims

Le Stade de Reims affronte l’OM ce mercredi soir pour le compte du match en retard de la 32ᵉ journée de Ligue 1. En cette fin de saison, Reims n’a plus rien à jouer, tandis que Marseille continue de se battre pour une place en Europe. Lors du match aller, Marseille avait remporté la victoire avec un score de 2-1 et espère un résultat identique ce soir.

Après sa victoire contre le FC Lorient ce week-end (3-1), l’Olympique de Marseille a la possibilité de reprendre la 6ᵉ place en Ligue 1 en cas de succès contre Reims ce mercredi soir. Jean-Louis Gasset a indiqué en conférence de presse, mardi, que l’OM est déterminé à gagner ses deux derniers matchs de la saison pour atteindre son objectif. Il a averti ses joueurs que seuls ceux qui ont la gnaque vont disputer cette affiche.

Jean-Louis Gasset :



"On a pris la décision avec la direction de partir cet après midi, arriver à Reims ce soir et demain matin avoir une discussion individuelle avec tous les joueurs, pour voir qui est concernés. Demain à 23h, il faut qu'on SOIT virtuellement européen."



(Conf)… pic.twitter.com/o7OeElazq6 — Infos OM (@InfosOM_) May 14, 2024

Reims menace l’OM

Le match contre Reims sera peut-être difficile pour les Marseillais. Les Rémois ont pris la décision de livrer une belle prestation devant leurs supporters.

« Recevoir l’OM ça reste un match à part parce que l’OM est un club à part. Je pense que quand on joue face à l’OM dans un stade qui va être bien garni, la motivation vient d’elle-même. Essayer de faire tomber un club qui a eu un tel parcours européen, je pense que ça peut aussi être un challenge. Mais que ça soit l’OM ou un autre adversaire, on est déterminé à faire une prestation aboutie avec un résultat positif au bout », a déclaré le coach rémois, Samba Diawara en conférence de presse.

Le technicien de l’OM, Jean-Louis Gasset ne néglige pas le Stade de Reims. « J’imagine le match, le stade va être comble, Reims n’a pas beaucoup de places à gagner, mais ça va être la fête », a déclaré le tacticien phocéen.

Gasset a analysé les récents matchs de Reims et éprouve une grosse crainte de mordre la poussière lors de ce déplacement. « En 4 jours, ils reçoivent Marseille et Rennes. Ils viennent de changer d’entraîneur et ils ont fait un match nul à Brest. Je ne pense pas que ça va être une partie de plaisir et je vois plutôt un stade en folie », a lâché le patron du banc marseillais.

L’Olympique de Marseille devra livrer un match intense ce soir pour espérer une qualification pour l’Europe.