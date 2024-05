L’ASSE sort son plan secret contre Angers SCO, pour la 2e place

L’ASSE compte sur l’USL Dunkerque pour faire chuter Angers SCO, lors de l’ultime match décisif pour la montée en Ligue 1.

L’ASSE n’a plus son destin en main

Troisième avant la dernière journée du championnat, l’ASSE est assurée de disputer le match 2 des play-offs, contre le vainqueur du match 1, entre le 4e et le 5e du classement final de la Ligue 2. Toutefois, l’équipe d’Olivier Dall’Oglio peut encore finir à la 2e place et monter directement dans l’élite, sans passer par les barrages.

Pour ce faire, elle doit remporter son match contre Quevilly Rouen et croiser les doigts pour qu’Angers ne gagne pas face à l’USL Dunkerque, le même vendredi (20h45). N’ayant plus son destin entre les mains, l’AS Saint-Etienne compte sur les adversaires des Angevins, pour faire tomber ces derniers, au stade Raymond Kopa. Ils ont en effet décidé de soutenir, à distance, le club du Nord contre Angers.

Samy Baghdadi promet de rien lâcher contre Angers

Formé à l’ASSE entre 2017 et 2020, Samy Baghdadi (26 ans) évolue dans l’équipe de Dunkerque depuis août 2022. Il promet que lui et ses coéquipiers ne se relâcheront, lors de cette dernière journée. Surtout qu’ils ne sont pas encore assurés officiellement du maintien en Ligue 2, à cause du match litigieux entre Troyes et Valenciennes. « On ne lâchera pas le match. On est des compétiteurs. Quand on est sur le terrain, on veut gagner le match », a confié l’attaquant, à Poteaux-Carrés. Une déclaration qui devrait faire plaisir aux supporters de l’ASSE.

Dunkerque suspendu à la décision de la LFP

L’USL Dunkerque a certes 5 points d’avance sur l’ESTAC, mais reste suspendu à la décision de la LFP, qui sera rendue le 22 mai, c’est-à-dire à l’issue du championnat. Si la Ligue décide de faire rejouer le match entre Troyens et Valenciennois, ce qui est peu probable, ce serait préjudiciable aux Dunkerquois, s’ils n’ont pas pris de points à Angers.

« On ne sait pas trop ce qui peut se passer à la Commission de discipline de la LFP. Donc, il n’y a aucun intérêt à lâcher ce match », a prévenu Samy Baghdadi. L’ancien Vert a pris part à 20 matchs en Ligue 2 cette saison et a marqué 2 buts.