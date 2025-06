Le PSG veut faire sauter la banque pour un top joueur !

Un jeune défenseur espagnol est la priorité des dirigeants du PSG pendant ce mercato estival. Valence FC a fixé le prix de sa pépite.

Mercato PSG : Le successeur de Marquinhos arrive !

Le PSG rafle tout cette saison, mais il veut encore se renforcer pendant ce mercato estival pour poursuivre la domination en Ligue 1 et viser encore un nouveau sacre en Ligue des Champions la saison prochaine. Les dirigeants parisiens veulent notamment apporter de renforts en défense puisque Marquinhos vieillit petit à petit et ne peut plus tenir comme au temps de jeunesse. Le directeur sportif du club de la capitale, Luis Campos cherche déjà une nouvelle pépite pour l’épauler.

Lire aussi : PSG : Luis Enrique tient un buteur inespéré pour Paris SG

À voir Mercato : Un monstre turc proche de signer à l’OM !

Selon les informations de Fichajes, le PSG serait en pince pour Yarek Gasiorowski. Ce jeune défenseur central espagnol évolue actuellement au Valence FC et livre de belles performances. Il est très solide, technique et un peu agressif, un profil qui intéresse le technicien parisien Luis Enrique. Cette saison, le crack espagnol de 20 ans a disputé 15 matches avec son club et déjà, il croule sous les offres pendant ce mercato estival.

Lire aussi : Mercato PSG : Le Paris SG à fond sur cette perle rare à 50M€

Luis Campos s’est renseigné sur la situation de Yarek Gasiorowski et la porte est ouverte pour son transfert. Les dirigeants de Valence FC sont prêts à négocier si une offre alléchante tombe. Pour déloger l’international espoirs espagnol, le Paris SG devra casser sa tirelire. Il faut lever la clause libératoire du joueur qui s’élève à 60 millions d’euros. Les pensionnaires du Parc des Princes pourraient tenter de négocier ce prix à la baisse.

Lire aussi : Mercato PSG : Un départ du Paris SG à 50M€ validé !

À voir Mercato FC Nantes : Un taulier file vers le RC Lens !

Il faut noter que la concurrence est rude pour la signature de Yarek Gasiorowski. Arsenal fait aussi des yeux doux au défenseur espagnol. Le crack de Valence FC est évalué à 7,5 millions d’euros par Transfertmarkt.